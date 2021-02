L'homme a été condamné à la prison et a depuis lors purgé sa peine, gardant son silence pendant que la police déployait des efforts répétés et infructueux pour déchiffrer le code afin d'accéder à plus de 1 700 bitcoins, a déclaré un procureur de la ville bavaroise de Kempten., a déclaré le procureur Sebastian Murer.Les bitcoins sont stockés sur un logiciel appelé "portefeuille numérique" qui est sécurisé par un chiffrement. Un mot de passe est utilisé comme clé de décryptage pour ouvrir le portefeuille et accéder au bitcoin. Lorsqu'un mot de passe est perdu, l'utilisateur ne peut pas ouvrir le portefeuille.Le fraudeur a été condamné à plus de deux ans de prison pour avoir secrètement installé des logiciels sur d'autres ordinateurs afin d'exploiter leur puissance pour "exploiter" ou produire des bitcoins.Lorsqu'il s'est retrouvé derrière les barreaux, sa cachette de bitcoin aurait valu une fraction de la valeur actuelle. Le prix du bitcoin a explosé au cours de l'année dernière, atteignant un record de 42 000 dollars en janvier. Il s'échangeait à 37 577 dollars vendredi, selon le site web Coindesk, spécialisé dans les devises de cryptologie et les chaînes de blocs.Les procureurs ont cependant veillé à ce que l'homme ne puisse pas accéder aux bénéfices.Qu'en pensez-vous ?