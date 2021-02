L’enregistrement web sans agent sans rebond , qui permet d’enregistrer les sessions des administrateurs qui n’ont besoin que du navigateur sur le poste de travail, évitant ainsi à l’entreprise de demander aux administrateurs ou aux prestataires de télécharger un agent sur leur poste, et leur évitant également les coûts d’une infrastructure supplémentaire en interne.





Cleanroom Session Service offre un accès distant sécurisé aux administrateurs à pouvoir et à toutes les parties prenantes de l’entreprise ayant besoin d’accès à privilèges y compris dans un contexte d’infogérance, adapté aux situations de télétravail.La plupart des acteurs du marché du PAM offrent un service Saas par le biais d’un cloud dédié-privé, contrairement à Cleanroom Session Service, aujourd’hui disponible via le cloud public, dans un mode « self-service » permettant de démarrer l’usage en quelques minutes. Cette solution permet aux entreprises de gérer leurs besoins d’administration réseau en toute autonomie et pour toutes les entités d’un groupe., explique Christophe Corne, Président du Directoire de Systancia.De nouvelles fonctionnalités ont été intégrées, nativement, dans cette nouvelle déclinaison de la solution Systancia Cleanroom Session :Toutes ces fonctionnalités permettent d’envisager une action directe et immédiate en cas d’usurpation d’identité : avertir l'administrateur, couper la session de l’administrateur douteux, vérifier l’intégrité des données ; une capacité d’action en temps réel qui vient révolutionner la manière d’envisager la cybersécurité au sein des entreprises.Source : Systancia Qu'en pensez-vous ?Ces nouvelles fonctionnalités suffiront-elles à contourner les failles qui peuvent être causées par les PAM ?