Le rapport, qui analyse des millions d'attaques ayant eu lieu au cours de l'année, constate que la distribution des logiciels malveillants Emotet a augmenté de 4 000 %, tandis que les menaces de logiciels malveillants attaquant les téléphones Android ont augmenté de 263 %.Le mois de juillet a connu la plus forte augmentation des activités malveillantes, en hausse de 653 % par rapport à l'année précédente. Les documents Microsoft Office sont le vecteur d'attaque de documents le plus manipulé et ces attaques ont augmenté de 112 %., explique Guy Caspi, co-fondateur et PDG de Deep Instinct.Source : Deep InstinctQue pensez-vous de ces chiffres ?Ce rapport vous semble-t-il pertinent ?