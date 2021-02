, explique Chris Triolo, vice-président de la division "Customer Success" chez FireEye.En outre, moins de la moitié des équipes de sécurité des entreprises utilisent actuellement des outils pour automatiser leurs activités de SOC. Seuls 43 % utilisent l'intelligence artificielle et les technologies d'apprentissage automatique. Les outils SOAR (Security Orchestration Automation and Response) sont utilisés par 46 % des entreprises, les logiciels SIEM (Security Information and Event Management) par 45 % et la chasse aux menaces par 45 %. Enfin, seuls deux analystes sur cinq utilisent l'intelligence artificielle et les technologies d'apprentissage automatique en plus d'autres outils.Les analystes ont été invités à classer les activités les mieux adaptées à l'automatisation. La détection de la menace était la plus importante (18 %) sur la liste des souhaits des analystes, suivie du renseignement sur la menace (13 %) et du triage des incidents (9 %).Source : FireEye Que pensez-vous de cette étude ?Quelle est selon vous le meilleur moyen de ne pas rater les véritables menaces ?