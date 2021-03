Une nouvelle étude de la plateforme d'automatisation Ivanti a interrogé 1 000 Américains travaillant à domicile pendant la pandémie sur un ordinateur fourni par l'entreprise afin d'examiner comment les habitudes des consommateurs et des entreprises en matière de cybersécurité ont changé., explique Phil Richards, OSC chez Ivanti.Bien que les entreprises aient pris des mesures pour renforcer leur cybersécurité, près d'une sur quatre ne suit toujours pas les meilleures politiques de sécurité de confiance zéro, telles que l'authentification multifactorielle et la ségrégation de l'espace de travail des entreprises.Parmi les personnes interrogées, 30 % déclarent que leur organisation n'exige pas que les travailleurs à distance utilisent un outil d'accès sécurisé, tel qu'un VPN. 28 % des employés ne sont pas tenus d'avoir un logiciel de sécurité spécifique sur leurs appareils pour accéder à certaines applications lorsqu'ils travaillent à distance, et 24 % des entreprises n'exigent pas de leurs employés qu'ils mettent à jour leur mot de passe tous les six mois ou qu'ils utilisent un générateur de mot de passe unique., ajoute M. Richards.Source : Ivanti Que pensez-vous de ce rapport ?Votre entreprise est-elle suffisamment sécurisée pour éviter ce type d'attaques avec le travail à distance ?