Les responsables informatiques interrogés ont également exprimé leur inquiétude quant à l'accès inapproprié ou malveillant aux applications et aux données, 47 % d'entre eux étant préoccupés par les acteurs malveillants qui se font passer pour des employés et 41 % par l'accès inapproprié à des informations sensibles.En outre, 45 % des décideurs informatiques font état d'une pression accrue de la part du conseil d'administration en ce qui concerne la sécurité de leur organisation. 52 % des personnes interrogées déclarent que les menaces liées à l'identité les empêchent de dormir la nuit.Pour résoudre ces problèmes, les responsables informatiques affirment qu'ils doivent comprendre l'identité des utilisateurs afin de créer une politique de contrôle d'accès aux applications (77 %), de gérer le respect de la politique (73 %) et de répondre aux incidents (70 %)., explique Keith Stewart, chef de produit chez vArmour.Afin de résoudre ces problèmes, vArmour a publié la version 6 de son Application Controller , qui permet aux organisations de trouver et de contrôler les accès non autorisés et malveillants, d'améliorer la sécurité et de mettre en place des politiques de sécurité cohérentes.Source : vArmour Qu'en pensez-vous ?Que pensez-vous de la politique de sécurité zéro trust ?