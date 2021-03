L'étude du Chartered Institute of Information Security (CIISec) du Royaume-Uni montre que les femmes ont du mal à progresser en raison du statu quo de l'industrie et du manque de soutien nécessaire.Près de la moitié (47 %) disent avoir vécu ou observé un sexisme flagrant qui n'était pas sanctionné. Par ailleurs, la moitié d'entre eux (50 %) estiment ne pas avoir les compétences nécessaires pour évoluer vers un nouveau rôle et 61 % déclarent qu'un manque de confiance en leurs propres capacités les freine.Quarante-deux pour cent des femmes souffrent d'un manque de progression de carrière et 46 % déclarent avoir été nettement moins bien payées que les hommes pour le même travail. Près de la moitié (48 %) déclarent qu'elles ne se sentent pas les bienvenues dans un "club réservé aux garçons" et 51 % ont fait l'expérience d'être la seule femme dans leur organisation., déclare Amanda Finch, PDG du CIISec,Il y a cependant une certaine transparence sur ce qui est nécessaire pour résoudre ces problèmes. 56 % des répondants affirment qu'un meilleur soutien et une meilleure progression de carrière, 49 % que l'industrie doit être moins un club réservé aux garçons et 47 % que davantage de femmes dans l'industrie auraient un impact positif.Interrogées sur les facteurs importants à prendre en compte pour envisager un rôle dans le domaine de la cybersécurité, 63 pour cent disent avoir la possibilité d'apprendre de nouvelles choses, 57 pour cent disent avoir un équilibre entre leur vie professionnelle et leur vie privée, 54 pour cent disent avoir une progression de carrière et 46 pour cent disent que ce rôle est un défi.Source : Chartered Institute of Information Security Quel est votre avis sur la question de l'égalité hommes/femmes dans le domaine de la cybersécurité ?Avez-vous déjà été personnellement confrontée à l'un ou l'autre de ces problèmes ?