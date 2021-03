Les entreprises déploient rapidement des solutions PAM qui protègent les mots de passe et autres identifiants numériques afin de répondre aux meilleures pratiques de sécurité et aux réglementations en matière de conformité. Or, nombre d’entre elles peinent à faire adopter des solutions PAM classiques qui obligent les utilisateurs à interrompre leur workflow pour accéder à leurs identifiants. Grâce à l’intégration avec Slack, ceux-ci pourront se connecter de manière transparente à Secret Server au moyen de la même plateforme de communication sur laquelle ils passent déjà une grande partie de leur temps., commente Jai Dargan, Vice President Product Management chez Thycotic.Plus de 10 millions d’utilisateurs font confiance à Slack pour leurs communications quotidiennes. La plateforme est utilisée dans plus de la moitié des sociétés Fortune 100 et affiche une forte croissance. Plus de 520 000 terminaux sont aujourd’hui connectés à Slack Connect, soit une progression annuelle supérieure à 240 %. Les abonnés payants de Slack y passent plus de neuf heures par journée de travail.L’intégration permet aux utilisateurs de Secret Server de recevoir des notifications, de traiter des workflows tels que les demandes d’approbation et de lancer des secrets tout en travaillant dans Slack.Source : Thycotic Que pensez-vous de cette intégration de Slack au Secret Server de Thycotic ?