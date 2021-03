En outre, 88 % des logiciels malveillants ont été transmis par courrier électronique dans les boîtes de réception des utilisateurs, en contournant dans de nombreux cas les filtres des passerelles. Il a fallu 8,8 jours, en moyenne, pour que les menaces soient connues par voie de hachage des moteurs antivirus, ce qui donne aux pirates plus d'une semaine d'avance sur leurs campagnes., déclare Alex Holland, analyste principal des logiciels malveillants chez HP Inc.Le rapport utilise les informations recueillies par HP Sure Click, qui laisse les logiciels malveillants s'exécuter, tout en capturant une chaîne d'infection complète dans des machines microvirtuelles isolées. Les menaces découvertes comprennent un nouveau créateur de malware Office appelé APOMacroSploit utilisé pour cibler les victimes dans des campagnes de spam sur le thème de la livraison, les incitant à ouvrir des pièces jointes XLS armées. Un malware de vol d'informations appelé FickerStealer a également été distribué via une campagne de malware utilisant des domaines mal orthographiés de services de messagerie instantanée populaires.Les chevaux de Troie représentaient 66 % des échantillons de logiciels malveillants analysés, en grande partie à cause des campagnes de spam malveillant distribuant le logiciel malveillant Dridex. 88 % des logiciels malveillants détectés ont été transmis par courriel – les appâts les plus courants étant les pièces jointes de fausses factures – tandis que les téléchargements sur le Web étaient responsables des 12 % restants. Les types de pièces jointes malveillantes les plus courants sont les documents (31 %), les fichiers d'archives (28 %), les feuilles de calcul (19 %) et les fichiers exécutables (17 %)., ajoute M. Holland.Source : HP Bromium blog Que pensez-vous de ces nouvelles tactiques utilisées par les pirates informatiques ?En connaissez-vous d'autres ?