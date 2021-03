Les cybercriminels exploitant les failles sur la vulnérabilité et le désir d'obtenir des informations précises sur les employés

Un nouveau rapport du spécialiste de la protection contre le phishing par e-mail INKY montre que les attaques misent sur la vulnérabilité et le désir d'obtenir des informations précises sur le retour au bureau en personne.Une tactique courante consiste à utiliser des courriels qui semblent provenir du service des ressources humaines, demandant soi-disant aux employés de répondre à une enquête sur leur volonté de se faire vacciner contre le COVID-19. D'autres pièges consistent en des messages semblant provenir de PDG et portant sur des demandes de mise en conformité ou des modifications de règles., explique Bukar Alibe, analyste de données chez INKY.Les attaquants utilisent également des liens hébergés sur des services cloud légitimes afin d'éviter la détection et d'augmenter les chances de réussite de leurs attaques.Alibe ajoute :Source : INKY blog Que pensez-vous de cette étude ?Comment votre entreprise régule-t-elle le retour au bureau ?