, déclare Alexander García-Tobar, PDG et cofondateur de Valimail.Le rapport montre que le gouvernement fédéral américain est en tête pour l'utilisation de DMARC, avec 74 % des domaines protégés, tandis que les sociétés de médias internationales et les entreprises de santé américaines ont les taux les plus faibles de déploiement et de protection DMARC.Les domaines non protégés par DMARC sont 4,75 fois plus susceptibles d'être la cible d'une usurpation d'identité que ceux qui le sont. 80 % de tous les fournisseurs de boîtes aux lettres électroniques effectuent désormais des contrôles DMARC sur les courriels entrants.Il reste cependant des progrès à faire : si plus de 1,28 million de propriétaires de domaines dans le monde ont configuré DMARC pour leurs domaines, seuls 14 % d'entre eux sont protégés contre l'usurpation d'identité par une politique d'application. Parmi les grandes entreprises, 43,4 % des domaines sont protégés par une politique DMARC. Ce chiffre est supérieur de 2 % à celui de début 2020 et de 3,5 % à celui de début 2019.Source : Valimail Que pensez-vous du protocole DMARC ?L'utilisez-vous ?