Le FBI aurait accédé aux systèmes des entreprises à leur insu

« Nous ne voulons pas d'un avenir où le FBI détermine qu'une personne peut être vulnérable, puis s'en sert comme prétexte pour obtenir un accès. N'oubliez pas que le FBI a à la fois une mission d'application de la loi et de renseignement. Ce serait comme si un agent de police pensait que votre porte n'est pas verrouillée et l'utilisait comme prétexte pour entrer », déclare David Brumley, professeur d'ingénierie électrique et informatique à l'université Carnegie Mellon.Rappelons que le 6 mars, pas moins de 30 000 organisations américaines sont compromises par une porte dérobée installée via quatre failles dans Microsoft Exchange. Les victimes qui comprennent un nombre important de petites entreprises, de villes et de gouvernements locaux, ont été piratées par des cyberespions. Des centaines de milliers d'organisations sont touchées dans le monde entier avec des outils qui donnent aux attaquants un contrôle total et à distance sur leurs systèmes informatiques.Les cybercriminels ont laissé derrière eux les portes dérobées, des outils d'accès et de persistance dans les systèmes compromis, auxquels on peut accéder sur Internet à partir de n'importe quel navigateur. Les portes dérobées donnent aux cybercriminels un accès administratif aux serveurs des victimes. Le centre de renseignement sur les menaces de Microsoft (MSTIC – Microsoft Threat Intelligence Center) a attribué le piratage à un groupe État-nation supposé lié à la Chine qu'il a nommé Hafnium. La société a déclaré que Hafnium avait tenté de voler des informations à des groupes tels que des chercheurs en maladies infectieuses, des cabinets d'avocats, etc.Dans un billet de blog publié le 2 mars, Microsoft a indiqué avoir publié des mises à jour de sécurité d'urgence pour combler les quatre failles de sécurité dans les versions 2013 à 2019 d'Exchange Server que les pirates utilisaient activement pour siphonner les communications par courrier électronique des systèmes connectés à Internet et exécutant Exchange. Cependant, le 5 mars, la Maison Blanche a fait savoir qu'elle n'est pas totalement certaine que la menace a été écartée et a mis en alerte toutes les organisations qui exploitent le service de Microsoft. « Il s'agit d'une vulnérabilité importante qui pourrait avoir des répercussions de grande envergure. C'est une menace active », a déclaré vendredi l'attachée de presse de la Maison Blanche Jen Psaki. « Tous ceux qui gèrent ces serveurs, gouvernement, secteur privé, université doivent agir maintenant pour les réparer ». Comme pour donner raison à la maison blanche, ce même 5 mars, le même groupe de cyberespionnage a considérablement intensifié les attaques sur tous les serveurs Exchange vulnérables et non patchés dans le monde.Dans un avis conjoint publié en milieu de ce mois, la National Security Agency, le FBI et la Cybersecurity and Information Security Agency ont déclaré que le service de renseignement extérieur russe, en abrégé SVR, a mené l'attaque de la chaîne d'approvisionnement contre les clients du logiciel de gestion de réseau édité par SolarWinds, basé à Austin, au Texas. Le groupe de renseignement et de sécurité, qui a enquêté sur la campagne massive de piratage informatique, avait déjà déclaré en janvier que les cybercriminels étaient « vraisemblablement d’origine russe » et que l'attaque était considérée comme un acte d'espionnage plutôt que de cyberguerre.Après la révélation de cette opération massive, le président de Microsoft, Brad Smith, l'a qualifiée d' « acte d'imprudence ». Lors d'un appel aux journalistes le 15 avril, le directeur de la cybersécurité de la NSA, Rob Joyce, a fait écho à l'évaluation selon laquelle l'opération a dépassé les normes établies en matière d'espionnage gouvernemental.« Nous avons observé absolument de l'espionnage, a déclaré Joyce. Mais ce qui est inquiétant, c'est qu'à partir de cette plateforme, de la large échelle de disponibilité de l'accès qu'ils ont obtenu, il y a la possibilité de faire d'autres choses, et c'est quelque chose que nous ne pouvons pas tolérer et c'est pourquoi le gouvernement américain impose des coûts et repousse ces activités ». Le19 avril, un tribunal de Houston a autorisé une opération du FBI visant à « copier et supprimer » les portes dérobées de centaines de serveurs de messagerie Microsoft Exchange aux États-Unis. « Cette opération a permis de supprimer les dernières portes dérobées d'un groupe de cybercriminels qui auraient pu être utilisés pour maintenir et accroître un accès persistant et non autorisé aux réseaux américains, a indiqué le communiqué. Le FBI a procédé à la suppression en envoyant une commande au serveur pour que le serveur supprime uniquement les portes dérobées ».Le ministère de la Justice a toutefois précisé que, bien que la campagne du FBI ait supprimé les portes dérobées placées par les cybercriminels, elle n'a pas activement corrigé la vulnérabilité sous-jacente initialement exploitée par les cybercriminels ni supprimé les logiciels malveillants qu’ils pourraient avoir laissés derrière eux. Ce qui signifie que les ordinateurs affectés peuvent simplement être réinfectés à l'avenir si leurs propriétaires ne prennent pas de mesures pour les protéger.« Cette opération est un exemple de l'engagement du FBI à combattre les cybermenaces grâce à nos partenariats durables entre le gouvernement fédéral et le secteur privé », a déclaré Tonya Ugoretz, directrice adjointe par intérim de la division cyber du FBI. « Le succès de notre action devrait servir à rappeler aux cybercriminels que nous imposerons des risques et des conséquences aux cyberintrusions qui menacent la sécurité nationale et la sécurité publique du peuple américain et de nos partenaires internationaux », a-t-elle ajouté.Si cette action a permis de sécuriser de nombreuses organisations, elle a également soulevé des questions sur l'orientation de la cybersécurité. Certes, des mesures ont été prises en raison de la menace que les portes dérobées représentaient pour les organisations. Cependant, le FBI a indiqué qu'il tentait de notifier toutes les organisations qui ont fait l’objet d’intervention. Pour certains analystes, cela signifie que l'agence aurait accédé aux systèmes à leur insu. Même si l'intention était bonne (aider à protéger les entreprises en supprimant l'accès des cybercriminels), et autorisée par les tribunaux, il s'agirait d'une action qui peut être discutée juridiquement.« L'effort du FBI revient à lui donner accès à des serveurs privés. Cela devrait suffire à faire comprendre que cette action n'est pas acceptable, déclare Brumley, qui est également cofondateur et PDG de ForAllSecure, une société de cybersécurité. Bien que je comprenne la bonne intention, cela crée un dangereux précédent où les forces de l'ordre reçoivent une large autorisation pour accéder aux serveurs privés. » Dans ce cas, l'accès aux réseaux a été jugé approprié par les tribunaux afin de supprimer les portes dérobées plantées par des cybercriminels et de protéger les organisations contre les cyberattaques.« Nous ne voulons pas d'un avenir où le FBI détermine qu'une personne peut être vulnérable, puis s'en sert comme prétexte pour obtenir un accès. N'oubliez pas que le FBI a à la fois une mission d'application de la loi et de renseignement. Ce serait comme si un agent de police pensait que votre porte n'est pas verrouillée et l'utilisait comme prétexte pour entrer », ajoute-t-il.Mais il y a aussi ceux qui pensent que l'action du FBI, qui a infiltré les réseaux et retiré les portes dérobées des serveurs Microsoft Exchange compromis, était la bonne chose à faire, en particulier lorsque les organisations mènent une cyber bataille contre des cybercriminels qui ont beaucoup plus de ressources qu'elles. « Je pense que cette implication du FBI est considérée comme très appréciée du secteur privé lorsqu'il s'agit de se protéger contre les attaques d'États-nations. À l'heure actuelle, c'est comme si le secteur privé luttait contre ces attaques d'États-nations avec une main attachée dans le dos, surtout lorsque nos adversaires ne se laissent pas faire », déclare Troy Gill, directeur de la société de sécurité Zix.D'autres agences de sécurité aident les organisations à sécuriser leurs réseaux contre les vulnérabilités de Microsoft Exchange, mais pas en accédant au réseau sans que personne ne le sache au préalable. Par exemple, le Centre national de cybersécurité (NCSC) du Royaume-Uni a aidé à supprimer les logiciels malveillants d'Exchange sur plus de 2 300 machines Windows. Cette action a été menée en partenariat avec les organisations concernées et le NCSC n'est pas habilité à infiltrer les réseaux des entreprises privées pour corriger les vulnérabilités.Le NCSC travaille également activement avec les organisations pour les aider à appliquer les mises à jour de sécurité nécessaires pour protéger le réseau contre les cyberattaques. Si le FBI a supprimé les portes dérobées, il n'a pas corrigé les vulnérabilités de type "zero-day" de Microsoft Exchange Server ni supprimé d'autres outils de piratage ou de logiciels malveillants qui auraient pu être placés sur les réseaux par les cybercriminels.Cela signifie que tant qu'elles n'ont pas appliqué les correctifs ou examiné le réseau à la recherche d'activités potentiellement suspectes, les entreprises dont les portes dérobées ont été supprimées de leurs réseaux sont toujours vulnérables à de nouvelles attaques.Quel est votre avis sur le fait que le FBI aurait accédé à l’insu des entreprises pour supprimer les portes dérobées des serveurs Microsoft Exchange ?