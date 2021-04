0 0

Les informations révélées par Kaspersky sont vraisemblables. Ceci étant, ça n'est pas forcément la source la plus fiable et la plus objective quand il s'agit d'accuser les Américains. Et réciproquement, les mises en accusation de la Chine ou de la Corée du Nord par les USA sont à prendre avec des pincettes.La cyber-guerre, ça fait des cyber-morts comme on dit. On ne peut jamais être vraiment sûr de l'origine et des motivations derrière une attaque.