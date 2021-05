Fondée en 2008, et dotée d'un centre d'opérations de sécurité, Openminded aide ses clients à anticiper et à réduire les risques de cybersécurité, à détecter et à répondre rapidement aux cyberincidents, et à mettre en œuvre les meilleures pratiques en matière de conformité réglementaire.Une fois réalisée, l'acquisition apporterait environ 100 professionnels de la cybersécurité hautement qualifiés à l'effectif d'Accenture Security, qui compte près de 7 000 professionnels dans le monde, et étendrait la présence et les capacités d'Accenture en matière de cybersécurité en France et en Europe., a déclaré Kelly Bissell, qui dirige Accenture Security au niveau mondial.Olivier Girard, responsable de l'unité de marché pour Accenture France et Benelux, a déclaré :Hervé Rousseau, fondateur et PDG d'Openminded, a déclaré :Accenture est devenu l'un des principaux fournisseurs mondiaux de services de sécurité gérés grâce à l'acquisition, en janvier 2020, de l'activité de services de cybersécurité de Symantec. Accenture a encore renforcé ses capacités de cyberdéfense grâce à ses acquisitions de Context Information Security et Revolutionary Security en mars et avril 2020, respectivement, et de Real Protect en janvier 2021.L'acquisition nécessite une consultation préalable du comité d'entreprise et serait soumise aux conditions de clôture habituelles.Source : Accenture Que pensez-vous du projet d'Accenture d'acquérir Openminded ?