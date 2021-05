Que se cache derrière le mot « cyberattaques » ?

Comment protéger efficacement les machines industrielles ?

Comment créer simplement des règles pare-feu sur les produits mGuard ?

Comment faire de la télémaintenance en toute sécurité ?

Comment protéger le réseau sans avoir de connaissance réseau / cybersécurité ?

À l’heure de l’industrie 4.0, la protection des réseaux et des machines industrielles devient l’enjeu du 21e siècle. L'année 2020 a été une année chargée en cyberattaques et les premiers mois de 2021 nous montrent que cette année promet de l’être tout autant. Les cybermenaces sont en effet de plus en plus nombreuses (elles ont été multipliées par 4 entre 2019 et 2020 selon le ministère des Armées), mais elles sont aussi de plus en plus sophistiquées. Que ce soient via des ransomwares, de l’hameçonnage (phishing), des arnaques au président, etc. elles visent toutes les typologies de sociétés et tous les secteurs d’activité (médical, industriel, transport, énergie, administratif…). Quelle que soit sa taille, une entreprise dispose d’informations sensibles et confidentielles (employés, partenaires, bancaires, documents, clients...) et elles représentent un appât pour les cyberattaquants.Toutes les portes d’entrée sont exploitées par les cybercriminels et l’industrie intelligente est connectée au réseau et ouverte sur l’extérieur. Le réseau de production OT est « cyber-attaqué » au même titre que le réseau informatique / bureautique (IT). Il est donc primordial que toutes les entreprises protègent leurs données, leur réseau et leurs machines, quel que soit le niveau en cybersécurité des employés.C’est dans ce contexte que Phoenix Contact offre aux entreprises des solutions pour protéger les machines industrielles, les accès à distance, et ce en toute simplicité. Phoenix Contact dispose d’une gamme complète et modulaire de pare-feu industriels mGuard, avec par exemple le mGuard 1102 qui s’auto-paramètre en apprenant par lui-même le réseau.Pour accompagner les entreprises, Phoenix Contact organise des webinaires gratuits dans le cadre de sa cyber-week qui aura lieu du 7 juin au 11 juin 2021.En 30 minutes, vous découvrirez les cybermenaces "à la mode" et les potentiels impacts sur votre réseau et votre activité.Au travers de ce webinaire, un expert en cybersécurité vous expliquera comment sécuriser simplement vos accès à distance via des tunnels VPN avec les mGuard.Vous découvrirez comment en quelques clics vous pouvez protéger votre entreprise des accès au réseau indésirables avec les pare-feu industriels mGuard de Phoenix Contact.Durant le webinaire, vous découvrirez comment sécuriser simplement vos données et vos machines des cyberattaques sans avoir de compétences.Au travers de cette série de webinaires, les experts en réseau et cybersécurité de Phoenix Contact vous donneront des conseils et répondront à certaines questions, notamment :L’humain étant au centre de l’industrie 4.0, il est donc important de sensibiliser les salariés sur les risques, mais aussi sur les impacts d’une cyberattaque. C’est pourquoi, à l'issue des webinaires, les participants recevront un « kit de sensibilisation web » afin que leurs collaborateurs puissent adopter la cyberattitude.La participation aux webinaires est gratuite, mais vous devez vous inscrire pour réserver votre place.