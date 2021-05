Il montre l'utilisation continue de protocoles malavisés et non sécurisés, notamment Server Message Block version one (SMBv1), qui a été exploité par la variante du ransomware WannaCry pour chiffrer près d'un quart de million de machines dans le monde, et que l'on retrouve encore dans 67 % des environnements.Au début de l'année 2021, l'équipe de recherche sur les menaces d'ExtraHop a examiné la prévalence des protocoles non sécurisés dans les environnements d'entreprise, en particulier SMBv1, Link-Local Multicast Name Resolution (LLMNR), NT Lan Manager (NTLMv1) et Hypertext Transfer Protocol (HTTP).Elle montre que 70 % des environnements utilisent toujours LLMNR, que 34 % des environnements d'entreprise comptent au moins 10 clients utilisant NTLMv1 et que 81 % des environnements d'entreprise utilisent toujours des informations d'identification HTTP en texte brut non sécurisées., explique Ted Driggs, chef de produit chez ExtraHop.Source : ExtraHop Trouvez-vous ce rapport pertinent ou pas, d'après votre expérience ?Qu'en est-il au sein de votre entreprise ?