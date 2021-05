Le FBI a confirmé en début de la semaine dernière que le ransomware DarkSide était à l'origine de la compromission des réseaux de Colonial Pipeline , ce qui a entraîné l'arrêt des activités du pipeline et, par conséquent, des pénuries de carburant et des files d'attente massives dans les stations-service du sud de la côte est. DarkSide est une opération de "ransomware-as-a-service", ce qui signifie que les développeurs du ransomware reçoivent une part des recettes d'autres acteurs cybercriminels, appelés "affiliés", qui le déploient.Selon une annonce publiée tard dans la nuit de jeudi à vendredi, qui a été examinée par les sociétés de cybersécurité Intel 471 et Recorded Future, le groupe a écrit : « Il y a quelques heures, nous avons perdu l'accès à la partie publique de notre infrastructure ». Les actifs perdus comprennent le blog du groupe, qui est hors service depuis jeudi, son serveur de paiement, qui recevait des fonds en cryptomonnaies de la part des victimes, et le réseau de diffusion de contenu (CDN) des données volées.Le communiqué de DarkSide précise également que « le service d'assistance à l'hébergement ne fournit aucune information, sauf à la demande des autorités chargées de l'application de la loi ». « Quelques heures après le retrait, les fonds du serveur de paiement (les nôtres et ceux des clients) ont été envoyés à une adresse inconnue », a écrit "Darksupp", l'opérateur de DarkSide, dans le message en langue russe. L’opérateur a déclaré qu'ils allaient délivrer des outils de déchiffrement à tous leurs affiliés pour les cibles qu'ils ont attaquées, et ont promis de compenser toutes les obligations financières en suspens d'ici le 23 mai 2021.Dans le même post, Darksupp indique que le groupe cesse toutes les opérations de son programme de ransomware, qui était loué à d'autres cybercriminels pour être utilisé. « Au vu de ce qui précède et en raison de la pression exercée par les États-Unis, le programme d'affiliation est fermé. Restez en sécurité et bonne chance », ajoute le post, selon la traduction en anglais de la société de sécurité Intel471.Ces déclarations suggèrent que les forces de l'ordre ont saisi l'infrastructure informatique du groupe et ses revenus en cryptomonnaies. Le jour même où Darksupp a déclaré avoir perdu l'accès, le président Biden a déclaré que les États-Unis « prendraient des mesures pour perturber » la capacité du groupe de ransomware à opérer. Biden a également appelé la Russie – où les services de renseignement américains pensent que le groupe DarkSide est basé – à traquer les attaquants. « Nous avons été en communication directe avec Moscou au sujet de l'impératif pour les pays responsables de prendre des mesures décisives contre ces réseaux de ransomware », a déclaré le président américain.Selon Intel471, le 13 mai, un autre groupe RaaS, Babuk, a déclaré avoir remis le code source du ransomware à "une autre équipe", qui continuerait à le développer sous une nouvelle marque. Le groupe s'est toutefois engagé à rester en activité, en continuant à gérer un blog, tout en encourageant les autres gangs de ransomware à passer à un mode de fonctionnement privé. Cette annonce est intervenue après que le groupe a publié les parties restantes des données volées au Metropolitan Police Department du District de Columbia . Ces archives, qui contenaient 250 Go de données, auraient inclus des données personnelles d'agents et de personnel auxiliaire, une base de données remplie d'informations sur des criminels, ainsi que des informations sur des informateurs de la police.Bien que Babuk se soit engagé à poursuivre ses activités, il pourrait avoir du mal à trouver des affiliés. Peu après les annonces ci-dessus, l'administrateur de l'un des forums de cybercriminalité les plus populaires en langue russe a annoncé l'interdiction immédiate de toute activité liée aux ransomwares sur son forum. Le forum interdit désormais la publicité pour les ransomwares, les ventes, les services de négociation de rançons et les offres similaires. Toutes les annonces qui se trouvent actuellement sur les forums seront supprimées, selon Intel471.L'attention portée par les États-Unis pourrait également avoir incité l'ensemble du monde cybercriminel à se détourner du groupe DarkSide. « Le 14 mai, plusieurs sources souterraines crédibles ont affirmé que le groupe de ransomware DarkSide n'était plus présent sur le dark web », a écrit la société de cybersécurité Gemini Advisory dans un billet de blog.« L'un des forums de premier plan sur lequel DarkSide opérait a imposé des sanctions à tous les groupes de ransomware, les bannissant entièrement du forum », ajoute Gemini Advisory. « L'autre forum de premier plan a supprimé le compte Darksupp et deux fils de discussion sur son ransomware ».Un opérateur connu pour être à l'origine du programme de ransomware REvil a annoncé qu'il cessait de promouvoir son logiciel malveillant sur le forum, supprimant le fil de discussion où le service était annoncé. L'opérateur a déclaré que REvil continuerait à fonctionner sur un autre forum de cybercriminalité bien connu en langue russe, mais il s'attend à ce que ce forum interdise bientôt toute activité liée au ransomware. Si cela devait se produire, l'opérateur a déclaré que REvil deviendrait probablement entièrement privé.Mandiant Threat Intelligence, la société de cybersécurité qui a travaillé avec Colonial Pipeline pour remettre ses opérations en marche, a déclaré que la déclaration pourrait être une « arnaque de sortie » de DarkSide. « Le post a cité la pression des forces de l'ordre et la pression des États-Unis pour cette décision », a déclaré Kimberly Goody, responsable principale de l'analyse de la criminalité financière chez Mandiant. « Nous n'avons pas validé de manière indépendante ces affirmations et d'autres acteurs spéculent sur le fait qu'il pourrait s'agir d'une arnaque à la sortie ».Dmitry Smilyanets, un chercheur de Recorded Future, prévient également qu'il pourrait s'agir d'un simple "faux drapeau". Il est tout à fait possible que DarkSide ait délibérément choisi de faire profil bas dans le but de réapparaître des mois plus tard sous un autre nom. « Il est probable que ces opérateurs de ransomwares cherchent davantage à se soustraire aux feux de la rampe qu'à découvrir soudainement leurs erreurs », a écrit Intel471. « Un certain nombre de ces opérateurs vont très probablement opérer dans leurs propres groupes fermés, refaisant surface sous de nouveaux noms et des variantes de ransomware mises à jour ».Deux experts en cybersécurité ont également averti que si le site était saisi par les autorités américaines, il aurait probablement un avis de saisie sur le site avec des logos des forces de l'ordre. Mais Dave Kennedy, un ancien hacker de la National Security Agency qui est aujourd'hui président et directeur général de la société de sécurité informatique TrustedSec, a déclaré que cela dépendait de l'endroit où résidaient les serveurs du groupe.« S'ils se trouvaient dans un pays avec lequel nous entretenons des relations, le gouvernement américain travaillerait en collaboration avec l'autre gouvernement étranger pour mettre les serveurs hors ligne », a-t-il déclaré. « Si les pays où se trouvent les serveurs sont plus hostiles, par exemple la Russie, c'est là que se déroulent les cyberopérations offensives, où le piratage des systèmes et leur mise hors service sont une option possible ».Kennedy estime que la mise hors ligne si soudaine du site est le signe d'un retrait délibéré. « L'administration Biden et les forces de l'ordre se concentrent désormais sur les groupes de ransomware, ce qui les fait trembler », a-t-il déclaré. Il a toutefois fait remarquer que DarkSide n'est pas encore complètement fermé, car les individus à l'origine de ce projet sont toujours en liberté.Darkside est « relativement nouveau » en termes de groupes de ransomware, selon Allan Liska, architecte de sécurité senior chez Recorded Future, qui a déclaré que le groupe existe depuis août 2020, mais « ils sont assez agressifs » et ont « grandi très rapidement ». « Vous payez des frais pour rejoindre leur service. Et ensuite, l'acteur principal de la menace reçoit une part de chaque paiement réussi de ransomware que vous effectuez », a déclaré Liska. Le groupe a précédemment publié un avis sur le dark web indiquant que sa motivation était « uniquement de faire de l'argent » et affirmant qu'il n'a pas mené l'attaque au nom d'un gouvernement étranger.Un commentateur a lui aussi écrit : « Je doute qu'ils aient disparu. Ils vont choisir un nouveau nom et poursuivre leurs opérations. La meilleure façon de traiter ces criminels est que leur pays d'accueil les trouve, saisisse leurs richesses et les jette en prison ». Et vous, qu’en pensez-vous ?Sources : Recorded Future Que pensez-vous de la déclaration des acteurs de Darkside selon laquelle ils auraient cessé leurs activités ?Selon certains experts, cette annonce pourrait être une arnaque. Quel est votre avis à ce sujet ?Pensez-vous que ce sont les forces de l’ordre américaines qui ont saisi les infrastructures publiques de Darkside ?