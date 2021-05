Selon les analystes de Gartner, ce fort taux de croissance reflète la demande continue pour les technologies de travail à distance et la sécurité du cloud., a déclaré Lawrence Pingree, vice-président de recherche gestionnaire chez Gartner.Les services de sécurité, notamment le conseil, l'assistance matérielle, la mise en œuvre et les services externalisés, représentent la plus grande catégorie de dépenses en 2021, avec près de 72,5 milliards de dollars dans le monde (voir le tableau 1).Le segment de marché le plus petit, mais qui connaît la plus forte croissance est celui de la sécurité du cloud, en particulier les courtiers de sécurité d'accès au cloud (CASB)."Le rythme des demandes des clients indique que les CASB sont un choix populaire pour les organisations utilisant le cloud", a déclaré M. Pingree. "Cela est dû à la popularité croissante de l'utilisation de dispositifs non PC pour interagir avec les processus d'affaires de base, ce qui crée des risques de sécurité qui peuvent être atténués efficacement avec un CASB. Les CASB permettent également une interaction plus sûre entre les applications SaaS et les appareils non gérés."La technologie de gestion intégrée des risques (IRM) connaît également une croissance robuste à deux chiffres résultant des risques mis en évidence lors de la crise mondiale de la pandémie., a déclaré John A. Wheeler, directeur de recherche senior chez Gartner.Source : GartnerQue pensez-vous de ces prévisions ?