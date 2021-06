Alerté par un étudiant de l'ENS de Lyon, le compte Twitter de l'état-major aurait retiré le tweet, avant de le republier tel quel, puis de l'effacer une seconde fois. La suppression est arrivée un peu tard pour l’armée, car un utilisateur du réseau social Twitter avait déjà effectué une capture d'écran du tweet. Étrangement, malgré la suppression du tweet sur le réseau social, dans un article publié sur le site officiel du ministère des Armées, on retrouve la même photo. L’article du ministère des Armées auquel il renvoyait n'a pas été modifié dans la foulée.L'article explique que l’objectif était de « faire travailler ensemble tous les intervenants, sur tous les échelons de commandement, dans des simulations d'attentats pouvant avoir des conséquences ». L’article révèle que la mission de protection du territoire est globale et interarmées. Elle comprend les militaires de l’opération Sentinelle et les postures permanentes de sûreté aérienne et de sauvegarde maritime, auxquelles s’ajoutent les missions ponctuelles de service public destinées à porter secours aux populations.Les internautes se livrent à cœur joie a tous types de commentaires. Si cette bourde de l’armée ne cesse de susciter railleries et consternation au sein de l'opinion publique nationale et internationale, de nombreuses langues se délient pour indiquer que le fait d’utiliser Windows est aussi un problème. Si l'on en croit du moins la réaction de cet internaute sur la toile. « Le fait d’utiliser Windows est aussi un problème. Un logiciel développé par une entreprise dont le pays est passé maître en extra-territorialité de son droit national condamne obligatoirement la France a une ingérence extérieure », commente l’internaute anonyme. « Tout le monde se focalise sur le mot de passe, mais on peut aussi voir que l’armée utilise encore Windows 7… Peut-être plus grave ? »L’avis de cet internaute peut sembler pertinent. Rappelons que, le mois dernier, la France a choisi Google et Microsoft deux entreprises américaines pour la protection de ces données sensibles. « Certaines des données les plus sensibles de l'État français et des entreprises peuvent être stockées en toute sécurité en utilisant la technologie cloud développée par Google et Microsoft, si elle est concédée à des entreprises françaises », a déclaré le Gouvernement français le mois dernier.Avec cette réorientation de sa stratégie sur le cloud de confiance, le Gouvernement aurait compris qu’il était impossible de créer des géants à la Française capables de rivaliser avec les Américains et les Chinois. « Nous avons décidé que les meilleures entreprises, je pense notamment à Microsoft ou Google pourraient concéder des licences sur tout ou partie de leur technologie à des entreprises françaises », a déclaré Bruno Le Maire lors d'une conférence de presse.Pour revenir à la boulette de l’armée française, il est impossible en l’état actuel des choses d’établir les responsabilités, mais, étant donné qu’il s’agissait d’un travail interministériel, les responsabilités pourraient bien être partagées.Que pensez-vous de cette erreur de l'armée française ? Grossière ou non ?Windows semble être le système d'exploitation déployé sur certaines machines de cette organisation. Selon vous, cela pose-t-il un problème ?