L'étude révèle que 89 % des RSSI pensent que les microservices, les conteneurs et Kubernetes ont créé des angles morts en matière de sécurité des applications. En outre, 71 % d'entre eux admettent qu'ils ne sont pas totalement convaincus que le code est exempt de vulnérabilités avant sa mise en production.En outre, l'enquête mondiale menée auprès de 700 RSSI montre que 97 % des organisations ne disposent pas d'une visibilité en temps réel des vulnérabilités d'exécution dans les environnements de production conteneurisés. Près des deux tiers (63 %) des responsables de la sécurité informatique affirment que les méthodes DevOps et le développement agile ont rendu plus difficile la détection et la gestion des vulnérabilités logicielles, et 74 % déclarent que les contrôles de sécurité traditionnels, tels que les scanners de vulnérabilités, ne sont plus adaptés à l'univers natif du cloud., déclare Bernd Greifeneder, fondateur et directeur technologique de Dynatrace.Parmi les autres conclusions, citons qu'en moyenne, les organisations doivent réagir à 2 169 nouvelles alertes de vulnérabilités potentielles de la sécurité des applications chaque mois. Mais 77 % des RSSI affirment que la plupart des alertes de sécurité et des vulnérabilités sont des faux positifs qui ne nécessitent pas d'action car il ne s'agit pas d'expositions réelles. En outre, 68 % d'entre eux affirment que le volume d'alertes rend très difficile la hiérarchisation des vulnérabilités en fonction du risque et de l'impact.Source : Dynatrace Trouvez-vous cette étude pertinente ?