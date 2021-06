Les comptes de messagerie ou les sites Web falsifiés sont la forme la plus expérimentée d'attaque par compromission de la messagerie professionnelle (BEC), puisque 71 % des entreprises reconnaissent en avoir été victimes au cours de l'année écoulée. Viennent ensuite le spear phishing (69 %) et les logiciels malveillants (24 %).Près de la moitié des attaques de BEC résultent de l'usurpation de l'identité d'une personne dans le nom affiché. Parmi ces courriels de spear phishing, les cybercriminels utilisent également des noms d'entreprises (68 %), des noms de cibles individuelles (66 %) et le nom de patrons/directeurs (53 %) pour mener leurs attaques.Ce qui fait le succès des attaques BEC, c'est la disponibilité d'informations personnelles de base en ligne, qui peuvent être utilisées contre un employé qui pourrait souffrir d'une saturation de l'écran ou du courrier électronique - ce qui permet de voler des informations d'identification pour accéder à des données confidentielles et importantes. Les employés sont plus susceptibles de cliquer sur des liens malveillants après avoir reconnu un nom familier ou d'autres identifiants pertinents qui pourraient être liés à leur travail. La majorité des personnes interrogées (57 %) affirment que les liens malveillants contenus dans les courriels de phishing ont pour but de voler des informations d'identification, donnant ainsi aux cybercriminels un accès total aux informations confidentielles., déclare Kevin O'Brien, PDG de GreatHorn.Les départements financiers sont des cibles de choix, puisque 34 % des employés du secteur financier sont les victimes les plus fréquentes des tentatives de spear-phishing. Lorsque les employés retournent dans des bureaux physiques, les interactions personnelles réelles peuvent contribuer à réduire le nombre d'attaques de phishing réussies, car les gens peuvent plus facilement vérifier la légitimité d'un courriel.Parmi les autres résultats, une entreprise sur quatre déclare que 76 à 100 % des logiciels malveillants qu'elle détecte sont transmis par courrier électronique. 39 % des entreprises déclarent être confrontées au spear phishing sur une base hebdomadaire, et 65 % des professionnels de la sécurité informatique affirment que leur entreprise a été confrontée au spear phishing en 2021, tandis que 51 % déclarent que ce phénomène a augmenté au cours des 12 derniers mois.Sur une note plus positive, 69 % affirment que leur organisation est prête à faire face à une cyberattaque, et 71 % pensent que leurs employés sont prêts à identifier un courriel malveillant.Source : GreatHorn Que pensez-vous de cette étude ? La trouvez-vous pertinente ?Dans votre entreprise, les tentatives d'attaques par couuriel se produisent-elles souvent ?