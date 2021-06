OpenSSH passe à un langage non sexiste en remplaçant les pronoms he et she dans sa documentation par they

He et she vont céder leur place au sein de la documentation OpenSSH au pronom singulier they. C’est une nouvelle utilisation dudit pronom destinée à désigner un tiers sans l’identifier comme étant de sexe masculin ou féminin. L’approche est jugée « plus moderne et correcte » par l’équipe OpenSSH.Le politiquement correct a encore frappé dans l’univers du génie logiciel comme l’illustre le cas de l’OpenJDK. Une revue de code initiée par un contributeur de l’implémentation open source de Java SE a révélé la présence d’expressions comme f*ck, b*tch au sein du code source. Le constat avait débouché sur l’attente d’un jeu de modifications destiné à débarrasser les sources de la dizaine « d’expressions à problèmes. »L’équipe code de conduite du projet Debian a de même requis le retrait d’un paquetage de l’archive au motif de ce que ce dernier renvoie à une partie du corps d’une femme. Le paquetage en question est Web Outside of Browsers – weboob ; c’est un ensemble d’outils ligne de commande pour interagir avec des sites web. C’est près de 30 applis, dont boobtracker, cookboob, flatboob, etc. Bref, trop de « boob » pour un mainteneur Debian qui avait alors commenté que « ce logiciel (binaires inclus) contient des références enfantines à une partie du corps d’une femme en particulier. »Weboob a fait l’objet d’une première introduction à l’archive Debian en 2010. Au mois d’août 2018, des signalements liés à la formulation des noms du paquetage (et des applications en son sein) ont fait surface. Sur la liste de diffusion Debian, un contributeur relevait alors que weboob c’est aussi « des icônes sexuellement suggestives. »En septembre 2018, la communauté Python s’est engagée sur un front similaire. Elle a lancé le processus de suppression des termes « master » et « slave » de sa documentation et de sa base de code. On évoquait alors la nécessité de prendre de la distance d’avec ces derniers pour des raisons de diversité et pour leur connotation à l’esclavage.Source : openssh Que pensez-vous de l’application du politiquement correct à l’univers du génie logiciel ?Éprouveriez-vous une gêne particulière à utiliser un logiciel dont le nom fait référence à une partie du corps d’une femme ?