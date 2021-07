Les trois premières familles de ransomwares par nombre de victimes sont : Conti, Maze (Egregor) et Sodinokibi (Revil). Tous ces groupes concluent des alliances, partagent des outils et se vendent des accès les uns aux autres, et rien ne reste statique. Il existe également des programmes d'affiliation sophistiqués, dans le cadre desquels les auteurs de ransomwares conçoivent un code qu'ils vendent ensuite à d'autres contre un pourcentage de la rançon perçue.L'accès au ransomware se fait généralement via une porte dérobée ou un botnet initial, souvent appelé courtier d'accès initial. Ces portes dérobées, des chevaux de Troie d'accès à distance (RAT), sont d'abord déposées par un téléchargeur, un autre logiciel simple et obscurci qui est généralement distribué par des courriels de spam contenant des documents malveillants.Conti, observé pour la première fois en décembre 2019, utilise une approche multithread qui rend l'exécution beaucoup plus rapide que les autres familles de malwares. Cela peut signifier que lorsque les défenseurs remarquent l'infection par Conti sur une machine, il est trop tard. On pense que Conti est exploité par le même groupe que celui à l'origine du ransomware Ryuk, qui exploite également une offre Ransomware-as-a-Service (RaaS) et dispose d'un site de fuite qu'il exploite contre les victimes pour une double extorsion.Le groupe Maze ransomware reste l'un des programmes d'affiliation de ransomware les plus prolifiques. Formé en 2019, le groupe a annoncé sa retraite en novembre 2020, bien que la plupart de ses affiliés soient maintenant passés à l'utilisation du ransomware Egregor.La famille de ransomware REvil est apparue pour la première fois en avril 2019 et on pense, en raison de similitudes de code, qu'elle est le successeur spirituel de GandCrab, une variante antérieure de ransomware qui ciblait les consommateurs. Elle présente un certain nombre de caractéristiques uniques, notamment la tentative d'escalade des privilèges en spammant constamment l'utilisateur avec une invite de connexion d'administrateur ou le redémarrage en mode sans échec de Windows pour chiffrer les fichiers., écrit Chad Anderson, chercheur principal en sécurité chez DomainTools, sur le blog de la société.Source : DomainTools Qu'en pensez-vous ?Selon vous, quelles autres familles de ransomwares devraient également être pris en sérieuse considération ?