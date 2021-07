Valeur de l'organisation : plus la valorisation de l'entreprise est élevée, plus la probabilité d'une violation de données par un collaborateur interne est grande.

Valeur des données : il y a une chance sur quatre que les données d'entreprise violées soient de la propriété intellectuelle (PI).

Valeur de la propriété intellectuelle : en cas de violation de la propriété intellectuelle, l'impact total peut atteindre 440 % des revenus générés par la propriété intellectuelle.



Si l'on ajoute à cela un récent rapport de Microsoft indiquant que 40 % des personnes envisagent de changer d'emploi au sortir de la pandémie, il est clair qu'il existe un risque, car les technologies qui permettent la libre circulation des données dans une organisation sont aussi celles qui facilitent l'exfiltration des données par des membres du personnel.Selon les conclusions de l'étude, au moins 33 % des violations de données signalées impliquent un employé et 78 % de ces violations impliquent une perte ou une exposition involontaire de données. Cela n'est peut-être pas surprenant lorsque 75 % des entreprises déclarent ne pas avoir de visibilité cohérente et centralisée des mouvements de fichiers dans leurs environnements.En 2020, une violation de données était 4,5 fois plus susceptible de se produire sur les points de terminaison de l'utilisateur final que sur les serveurs back-end, ce qui souligne l'importance de la sécurité des terminaux pour les effectifs sans frontières.Le rapport révèle également que chaque jour, des employés de confiance provoquent en moyenne 13 événements d'exposition de données en déplaçant des fichiers d'entreprise vers des emplacements non fiables via des courriels, des messageries, le cloud ou des supports amovibles., déclare Joe Payne, président et CEO de Code42.Le rapport identifie trois règles pour quantifier le risque d'une entreprise :Source : Code42 Trouvez-vous ce rapport pertinent ou pas ?Votre organisation est-elle fréquemment victime de violations de données par des employés ?Quelles mesures sont mises en place pour vous en protéger ?