Le rançongiciel Revil évite les systèmes dont les langues par défaut proviennent de ce qui était la région de l'URSS. Cela inclut le russe, l'ukrainien, le biélorusse, le tadjik, l'arménien, l'azerbaïdjanais, le géorgien, le kazakh, le kirghize, le turkmène, l'ouzbek, le tatar, le roumain, le russe moldave, le syriaque et l'arabe syriaque. En mai, l'expert en cybersécurité Brian Krebs notait que le ransomware de DarkSide, le groupe qui a attaqué Colonial Pipeline le même mois, contient de même une fonctionnalité pour éviter les ordinateurs qui utilisent la langue russe. En d’autres termes, la simple installation d'un clavier virtuel en langue russe sur un ordinateur fonctionnant sous Microsoft Windows est susceptible d’amener le logiciel malveillant à contourner une machine cible.Colonial exploite le plus grand oléoduc de carburant des États-Unis et a dû interrompre toutes ses activités pendant plusieurs jours pour tenter de se remettre en marche, ce qui a entraîné des pénuries de gaz dans tout le pays. Grosso modo, le tableau de rançongiciels mis au point pour éviter les systèmes qui utilisent les langes de l’ex-URSS laisse penser que les groupes derrière ces attaques sont autorisés à opérer en toute impunité depuis la Russie et d'autres États de l'ex-Union soviétique, ce, à condition qu'ils concentrent leurs attaques sur les États-Unis et l'Occident.Les dernières révélations sur le rançongiciel du groupe Revil interviennent au moment où les USA considèrent désormais les attaques par rançongiciels comme des actes de terrorisme. L’effort sera piloté par une force opérationnelle constituée de diverses composantes du Département de la justice des États-Unis : les bureaux des procureurs des USA, la section des crimes informatiques et de la propriété intellectuelle, la section du blanchiment d'argent et recouvrement des actifs, la division de la sécurité nationale et le FBI. Objectif : traiter les attaques aux rançongiciels avec la même priorité que les cas de terrorisme en leur appliquant pour la première fois le même modèle d’investigation.Ce groupe de travail a la charge de l'élaboration d'une stratégie qui cible l'ensemble de l'écosystème criminel autour des rançongiciels. Ses prérogatives touchent en sus à la gestion des aspects prioritaires en lien avec les poursuites judiciaires, l'interruption des attaques en cours et la limitation des services qui soutiennent les attaques, tels que les forums en ligne qui font la promotion de la vente de rançongiciels ou les services d'hébergement qui facilitent les campagnes de diffusion des rançongiciels. Enfin, le but ultime de l’initiative est d’identifier les individus qui participent à des attaques informatiques.L’organisation militaire de l’OTAN de son côté envisage de riposter par la voie militaire aux cyberattaques qu’elle classe comme des attaques armées. Le communiqué de l’Organisation y relatif dénote du sérieux avec lequel elle prend la multiplication des cyberattaques contre ses pays membres et leurs entreprises ou services publics : « Les cybermenaces pesant sur la sécurité de l’Alliance sont complexes, destructrices, coercitives et de plus en plus fréquentes. Cela a été illustré récemment par des incidents de type ransomware et d’autres cyberactivités malveillantes visant nos infrastructures critiques et nos institutions démocratiques, qui pourraient avoir des effets systémiques et causer des dommages importants. »« Il appartient au Conseil de l’Atlantique Nord de décider au cas par cas à quel moment une cyberattaque peut conduire à l’invocation de l’article 5. Les Alliés reconnaissent que l’impact de cyberactivités cumulatives malveillantes importantes pourrait, dans certaines circonstances, être considéré comme équivalant à une attaque armée », ajoute-t-elle. L’Otan se dit prêt à envisager d’éventuelles réponses collectives, voire à imposer des coûts à ceux qui lui nuisent si nécessaire.Sources : Trustwave Les rancongiciels qui évitent les systèmes qui utilisent les langues de l’ex-URSS sont-ils la preuve ultime qu’ils proviennent de Russie ?Quel commentaire faites-vous du positionnement de l’OTAN ?