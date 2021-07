Baptisé Ransomwhere, le site a été lancé par Jack Cable, qui travaillait pour la Cybersecurity and Infrastructure Agency (CISA) du gouvernement américain.Il collabore désormais avec Alex Stamos, ancien responsable de la sécurité informatique de Facebook, et Chris Krebs, ancien responsable de la CISA.Ransomwhere publie des données sur les montants versés aux criminels, ainsi que les adresses bitcoin qu'ils utilisent.Actuellement, le site suit un total d'un peu plus de 57,5 millions de dollars de paiements.La plupart des rançons recensées ont été versées au gang Netwalker, suivi de REvil (également connu sous le nom de Soinokibi) et de RagnarLocker.Cable et Ransomwhere encouragent les victimes de ransomware à signaler les demandes qu'elles ont reçues, et se veut une ressource pour la communauté de la sécurité.Source : Ransomwhere Que pensez-vous de Ransomwhere ?