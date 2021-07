Le manque de visibilité (39 %) est le plus grand défi pour les responsables de la sécurité qui visent à maintenir la sécurité et la conformité dans toutes les communications de l'entreprise.En ce qui concerne les risques liés à la communication numérique, les personnes interrogées s'inquiètent surtout de la perte de données (46 %), suivie des attaques de logiciels malveillants et de rançongiciels (37 %). Seuls 10 % des responsables de la cybersécurité disposent d'une pile technologique offrant une visibilité totale pour détecter et répondre aux menaces dans les applications en cloud situées en dehors de leur réseau.La restriction de l'accès est souvent utilisée comme moyen de gérer les risques lorsque les entreprises ne disposent pas d'une visibilité suffisante. Pour garantir la sécurité et la conformité des applications de médias sociaux, de collaboration et de chat mobile, la plupart des responsables de la sécurité (77 %) se tournent vers des outils qui limitent l'accès aux applications de communication tierces.Lorsqu'on leur demande d'évaluer les capacités d'atténuation des risques numériques de leur organisation, 78 % d'entre eux indiquent qu'ils ont des limitations et des vulnérabilités qui les empêchent de protéger tous les canaux de communication et les actifs numériques. Actuellement, leur plus grand défi est le manque de visibilité au niveau des messages sur les applications en cloud de tiers, ce qui a été au cœur du récent piratage de Slack d'Electronic Arts., déclare Jim Zuffoletti, PDG et cofondateur de SafeGuard Cyber.Source : SafeGuard Cyber Que pensez-vous de ce rapport ? Le trouvez-vous pertinent ou pas ?Comment votre organisation gère-t-elle les risques de perte de données ?