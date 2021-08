Nick Viney, Vice-président senior en charge des partenariats chez Avast, déclare :La plate-forme de renseignement des menaces d'Avast protège des centaines de millions de terminaux contre les cybermenaces, grâce à son réseau mondial vaste et diversifié. Les analyses avancées d'Avast offrent un aperçu de milliers de familles de logiciels malveillants, y compris la façon dont ils sont détectables avant que les clients ne soient touchés. Ces analyses fournissent également des informations précieuses quant à l’évolution des cybermenaces lorsque des acteurs malveillants tentent d'échapper à la détection.RiskIQ agrège et collecte des données et des renseignements sur Internet afin d’identifier les cybermenaces et l'infrastructure des attaquants. En outre, RiskIQ exploite l'apprentissage automatique pour faire évoluer la recherche des cybermenaces et la réponse aux incidents. La plate-forme Illuminate Internet Intelligence de la société fournit un contenu complet sur les malfaiteurs, leurs outils et systèmes, ainsi que des indicateurs de compromission relatifs à l’ensemble des attaques.Lou Manousos, PDG de RiskIQ, explique :Le programme de partenariat « nouvelle génération » Interlock de RiskIQ prend en charge des intégrations profondes et bidirectionnelles qui améliorent les capacités des clients. Il permet aux membres d’appréhender l’attaque et de la décrypter rapidement pour la contrer efficacement. RiskIQ et Avast analysent l'ensemble de l’écosystème des entreprises, détectent les menaces et leur zone d’attaque et fournissent des enquêtes et une prévention automatisées et informées des cybermenaces.Avast, une entreprise du FTSE 100, est spécialisé dans les produits de sécurité et de confidentialité en ligne. Elle protège activement sous les marques Avast et AVG plus de 435 millions d'utilisateurs sur Internet contre les menaces informatiques et celles grandissantes contre les objets connectés. Ses réseaux de détection des menaces utilisent le machine learning et l’intelligence artificielle pour détecter et contrer les menaces en temps réel.RiskIQ est un spécialiste de la gestion de la surface d'attaque numérique, offrant la découverte, l'intelligence et l'atténuation des menaces associées à la présence numérique d'une entreprise. Basée à San Francisco, la société est soutenue par Summit Partners, Battery Ventures, Georgian Partners, NationalGrid Partners et MassMutual Ventures.Sources : Avast Que pensez-vous de ce partenariat ?