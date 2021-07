Ce rapport de Salt Security révèle des défis importants en matière de sécurité des API, tous les clients de Salt subissant des attaques d'API, la sécurité étant en tête de liste des préoccupations du programme API, et très peu de répondants se sentant confiants dans leur capacité à identifier et à arrêter les attaques d'API., déclare Roey Eliyahu, cofondateur et PDG de Salt Security.Les organisations s'appuient sur les API pour un large éventail d'initiatives critiques pour l'entreprise, 61 % des répondants à l'enquête utilisent les API pour l'intégration de plateformes ou de systèmes, 52 % pour favoriser la transformation numérique et 47 % pour normaliser ou améliorer l'efficacité du développement d'applications et de logiciels. Cependant, 64 % des personnes interrogées déclarent retarder le déploiement d'applications en raison de problèmes de sécurité liés aux API.Toutes les organisations interrogées ont des dizaines d'API en production, mais seulement 39 % d'entre elles ont plus qu'une stratégie de sécurité de base pour leur programme API et plus d'un quart n'ont aucune stratégie. Lorsqu'on leur demande ce qui les empêche de créer un plan solide, 30 % citent le manque de ressources/de personnel et 24 % les contraintes budgétaires.Parmi les autres résultats, 40 % des personnes interrogées citent le risque d'API "zombies" comme leur principale préoccupation. 85 % des personnes interrogées doutent de l'exhaustivité de leur inventaire d'API, et 85 % ne sont pas sûres de savoir quelles API exposent des données sensibles. 55 % des personnes interrogées considèrent la protection de l'exécution comme la priorité absolue en matière de sécurité des API et l'attribut le plus apprécié d'une plateforme de sécurité des API.Source : Salt Security Ce rapport vous semble-t-il pertinent ou pas ?Votre entreprise a-t-elle connu des attaques d'API ces six derniers mois ?Disposez-vous de stratégies de sécurité pour les API ?