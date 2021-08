Gérer ses données privées en ligne de manière responsable

Toujours vérifier les paramètres d’autorisation des applications que vous utilisez, afin de réduire la probabilité que vos données soient partagées ou stockées par des tiers à votre insu

Utiliser l’authentification à deux facteurs. L’utilisation d’une application qui génère des codes à usage unique est plus sécurisée que la réception du deuxième code par SMS. Si vous avez besoin d’une sécurité renforcée, il est nécessaire d’investir dans une clé de sécurité 2FA

Utiliser une solution de sécurité fiable pour générer des mots de passe uniques sur chaque compte, et résister à la tentation de réutiliser constamment les mêmes mots de passe

Chercher si l’un des mots de passe utilisé pour accéder aux comptes en ligne a été compromis

Toujours anticiper la façon dont le contenu partagé en ligne peut être interprété et utilisé par autrui

L’équipe de Kaspersky a réalisé une étude qui révèle les principales menaces et craintes auxquelles sont confrontés les utilisateurs d’applications de rencontre. Résultat : les experts ont découvert qu’en France, 10 % d’entre eux ont été victime deà la suite de rencontres en ligne contre 16 % à l’échelle mondiale.Avec la croissance exponentielle des réseaux sociaux et des applications de rencontres, la communication est devenue beaucoup plus facile, rapide et pratique. Selon l’étude de Kaspersky, plus de la moitié (62 %) des répondants en France s’accordent à dire que les applications ont facilité l’organisation de rendez-vous (54 % à l’échelle mondiale), 46 % des Français craignent cependant d’être espionnés par quelqu’un rencontré en ligne contre 55 % à l’échelle mondiale, ce qui est l’une des conséquences duPartager trop d’informations personnelles sur les réseaux sociaux et les applications de rencontre peut s’avérer dangereux. Les utilisateurs laissent de nombreuses informations d’identification en ligne et ces données peuvent être récupérées et utilisées par les doxeurs. Leur accès à l’adresse physique de leur cible, à son lieu de travail, nom, numéro de téléphone, etc. augmente les risques de passer de la menace virtuelle à la menace physique. Si 10 % des Français admettent avoir été « doxés », 9 % des personnes interrogées l’ont également été sans en avoir conscience car non familiers avec le terme de(contre 11 % à l’échelle mondiale).L’étude révèle également les menaces auxquelles les utilisateurs font face lors de leurs rencontres en ligne et qui peuvent porter atteinte à leur vie privée. 40 % des personnes interrogées ont déclaré que, tout en interagissant en ligne, leur partenaire a partagé sans leur consentement des captures d’écran de leur conversation, les a menacés avec des informations personnelles trouvées en ligne, a divulgué leurs photos intimes ou encore les a espionnés dans la vraie vie, une conséquence directe du. Le problème le plus répandu reste le cyberharcèlement – 17 % des répondants admettent avoir été traqués sur les réseaux sociaux par une personne avec laquelle ils n’ont pas été compatibles.Anna Larkina, security expert chez Kaspersky, commente :Pour protéger vos informations personnelles, Kaspersky recommande de :Kaspersky est une société internationale de cybersécurité et de protection de la vie privée numérique fondée en 1997. L’expertise de Kaspersky en matière de « Threat Intelligence » et sécurité informatique enrichit la création de solutions et de services de sécurité pour protéger les entreprises, les infrastructures critiques, les autorités publiques et les particuliers contre les menaces digitales sophistiquées et en constante évolution.Source : Kaspersky Que pensez-vous de ce rapport ? Le trouvez-vous pertninent ou pas ?Avez-vous été personnellement été victime de divulgation de données personnelles sur les réseaux sociaux ou autre application ?