Ce rapport intitulé "baromètre de l'alignement de l'informatique et de l'entreprise" réalisé par MuleSoft offre cependant un certain espoir car il montre que les entreprises peuvent surmonter ces difficultés et accélérer l'innovation au sein de leur organisation si les équipes informatiques et commerciales travaillent en étroite collaboration.Fruit d'une étude mondiale menée auprès de 2 400 décideurs informatiques et commerciaux, le rapport révèle que 87 % des personnes interrogées déclarent que l'alignement informatique et commercial s'est amélioré au cours des 12 derniers mois, entraînant un certain nombre d'avantages, notamment une meilleure collaboration (64 %), une efficacité opérationnelle (58 %) et une meilleure expérience client (54 %).Brent Hayward, PDG de MuleSoft, déclare : "L'alignement de l'informatique et de l'entreprise n'est plus "une bonne chose à avoir" - il est essentiel pour répondre à l'urgence des impératifs numériques d'aujourd'hui. Pour innover rapidement, il faut des ressources réutilisables et sécurisées que les entreprises peuvent utiliser en libre-service pour lancer rapidement de nouveaux produits, services et expériences numériques. Alors que les équipes informatiques et commerciales font avancer les initiatives d'automatisation, donner à un plus grand nombre de personnes - développeurs et non-développeurs - les moyens de connecter les données et les applications d'une manière sécurisée, mais sans friction, sera la clé du succès futur des organisations."Les cinq principales priorités pour l'introduction de l'automatisation sont les suivantes : améliorer l'efficacité opérationnelle (54 %), créer de meilleures expériences client connectées (50 %), améliorer la productivité (49 %), devenir plus agile pour le changement (48 %) et être plus axé sur les données (45 %).La sécurité reste toutefois le principal problème, 87 % des responsables informatiques et commerciaux affirmant que les problèmes de sécurité et de gouvernance ralentissent le rythme de l'innovation. 73 % des entreprises affirment que l'intégration de systèmes disparates a accru leurs préoccupations en matière de sécurité et de gouvernance des données, et 31 % d'entre elles déclarent que ces préoccupations ont augmenté de manière "significative". La plupart des entreprises (87 %) admettent que les problèmes de sécurité les empêchent, au moins dans une certaine mesure, de donner aux utilisateurs non techniques les moyens d'intégrer les sources de données.La valeur de l'informatique pour l'entreprise est cependant de plus en plus reconnue : 88 % des dirigeants d'entreprise et des responsables informatiques s'accordent à dire que l'informatique a gagné en importance dans l'obtention de résultats commerciaux au cours des 12 derniers mois. Près de la moitié d'entre eux (48 %) affirment qu'elle a gagné en importance de manière "significative". 87 % des chefs d'entreprise estiment qu'une meilleure intégration les aidera à atteindre leurs objectifs commerciaux.Source : MuleSoft Que pensez-vous des résultats de ce rapport ? Les trouvez-vous pertinents ?Quels autres facteurs empêchent votre entreprise de réaliser ses projets d'automatisation ?