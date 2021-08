Coverity Rapid Scan . Les nouvelles fonctionnalités Rapid Scan de Coverity SAST permettent une analyse rapide de la sécurité du code propriétaire sur le poste de travail du développeur et dans les pipelines d'intégration continue (CI) tels que GitLab et GitHub Actions. Coverity Rapid Scan est optimisé pour les applications cloud-natives construites sur des cadres d'infrastructure en tant que code tels que Kubernetes, Terraform et CloudFormation, et des microservices tels que GraphQL, Kafka et Postman. Rapid Scan peut détecter rapidement bon nombre des faiblesses de sécurité les plus courantes, ainsi que les failles de configuration problématiques et les utilisations abusives des API.





Les fonctionnalités de Rapid Scan permettent une détection rapide et légère des vulnérabilités pour les codes propriétaires et open source. Rapid Scan est optimisé pour les premières étapes du développement, en particulier pour les applications cloud-native et les infrastructures en tant que code (IaC).Si des tests de sécurité complets et approfondis sont essentiels pour gérer les risques lors des étapes ultérieures du cycle de vie du développement logiciel (SDLC), il est souvent trop long et trop coûteux d'effectuer des analyses complètes à chaque étape incrémentale des premières étapes du SDLC. Rapid Scan complète les activités conventionnelles de test de sécurité des applications en permettant aux équipes de développement d'effectuer des analyses SAST et SCA rapides à chaque vérification du code ou à la première étape de la construction sans les ralentir. Il permet aux développeurs de passer efficacement à l'étape suivante et empêche les problèmes de sécurité de se propager dans les étapes ultérieures du SDLC.Jason Schmitt, directeur général de Synopsys Software Integrity Group, a déclaré :Synopsys Software Integrity Group aide les équipes de développement à créer des logiciels sécurisés et de haute qualité, en minimisant les risques tout en maximisant la vitesse et la productivité. Synopsys fournit des solutions d'analyse statique, d'analyse de la composition des logiciels et d'analyse dynamique qui permettent aux équipes de trouver et de corriger rapidement les vulnérabilités et les défauts du code propriétaire, des composants open source et du comportement des applications. Grâce à une combinaison d'outils, de services et d'expertise, Synopsys aide les organisations à optimiser la sécurité et la qualité dans DevSecOps et tout au long du cycle de vie du développement logiciel.Synopsys, Inc. est une société du S&P 500, spécialiste de l'automatisation de la conception électronique (EDA) et de la propriété intellectuelle des semi-conducteurs et offre un large portefeuille d'outils et de services de test de sécurité des applications dans le secteur.Source : Synopsys Que pensez-vous des fonctionnalités Rapid Scan dans les solutions Coverity SAST et Black Duck SCA ?