Le dernierpublié par VMware révèle que 65 % des personnes interrogées ont envisagé de quitter leur emploi en raison du stress., explique Rick McElroy, stratège principal en cybersécurité chez VMware.Parmi les autres conclusions du rapport, 64 % de ceux qui ont été confrontés à des attaques de ransomware au cours de l'année écoulée ont été témoins de programmes d'affiliation et/ou de partenariats entre des groupes de ransomware. Les défenseurs recherchent également de nouveaux moyens de riposte, 81 % d'entre eux étant prêts à recourir à la défense active au cours des 12 prochains mois.Les attaques deviennent également plus sophistiquées. Les personnes interrogées indiquent que les victimes ciblées subissent désormais des attaques de type destructeur/intégrateur dans plus de 50 % des cas. Les cybercriminels y parviennent en utilisant des techniques émergentes, comme la manipulation des horodateurs, ou attaques Chronos, que près de 60 % des personnes interrogées ont observées. En raison de l'évolution vers le travail à distance, 32 % des personnes interrogées ont également vu des pirates utiliser des plates-formes de communication professionnelles pour se déplacer dans un environnement donné et lancer des attaques sophistiquées.Les cybercriminels ont également cherché à exploiter le passage au cloud computing dû à la pandémie. 43 % des personnes interrogées déclarent que plus d'un tiers des attaques ciblaient les charges de travail en nuage, et 22 % que plus de la moitié de celles-ci l'étaient. En conséquence, six personnes interrogées sur dix déclarent que les outils de sécurité du cloud sont leur priorité absolue à mettre en œuvre.Source : VMware Trouvez-vous ce rapport pertinent ou pas ?Votre environnement de travail vous soumet-il également au stress ?