Des adresses de crypto-monnaies chinoises ont envoyé 2,2 milliards de dollars à des activités d'escroqueries et des opérations de darknet entre avril 2019 et juin 2021

Toutefois, le volume de transactions de la Chine avec des adresses illicites a chuté drastiquement au cours de ces deux années en termes de valeur absolue et par rapport aux autres pays, a indiqué Chainalysis. La grande raison est l'absence de schémas de Ponzi à grande échelle, comme l'escroquerie de 2019 impliquant le portefeuille et l'échange de crypto-monnaies PlusToken qui provenait de Chine, a-t-elle noté.Les utilisateurs et les clients ont perdu environ 3 à 4 milliards de dollars à cause de l'arnaque PlusToken.La grande majorité des mouvements de fonds illégaux de la Chine en crypto ont été liés à des escroqueries, bien que cela ait également diminué, selon le rapport de Chainalysis., a déclaré Gurvais Grigg, responsable mondial des technologies du secteur public chez Chainalysis, dans un courriel adressé à Reuters.Le rapport fait également état d'un trafic de fentanyl en provenance de Chine, un analgésique narcotique très puissant prescrit en cas de douleur intense ou de douleur après une opération.Chainalysis a décrit la Chine comme la plaque tournante du commerce mondial du fentanyl, de nombreux producteurs chinois de cette drogue utilisant des crypto-monnaies pour effectuer des transactions.Le blanchiment d'argent est une autre forme notable de criminalité basée sur les crypto-monnaies menée de manière disproportionnée en Chine, selon Chainalysis.La plupart des activités de blanchiment d'argent basées sur les crypto-monnaies impliquent des échanges de devises numériques classiques, souvent par le biais de bureaux de gré à gré dont les activités sont construites sur ces plateformes.Chainalysis a noté que la Chine semble prendre des mesures contre les entreprises et les individus qui facilitent cette activité.Il a cité Zhao Dong, fondateur de plusieurs entreprises chinoises de gré à gré, qui a plaidé coupable en mai à des accusations de blanchiment d'argent après avoir été arrêté l'année dernière.Source : ChainalysisQu'en pensez-vous ?