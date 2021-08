Les principales difficultés rencontrées par les personnes interrogées pour assurer le suivi des certificats sont la gestion de plusieurs types de certificats (45 %) et la gestion de grandes quantités de certificats (41 %).Mais l'une des conclusions les plus surprenantes est que 36 % des professionnels de l'informatique utilisent encore des feuilles de calcul Excel pour gérer les certificats, alors que les outils d'automatisation sont largement disponibles. La gestion des certificats - en particulier les expirations - reste un problème important pour les entreprises. L'expiration peut entraîner des interruptions de service coûteuses. Rien qu'en avril, des cas d'expiration de certificats ont été constatés dans le secteur des jeux, chez un grand VPN et également chez une grande société de cartes de crédit. Pourtant, seuls 39 % des répondants à l'enquête ont classé les pannes de certificats et les interruptions de service parmi leurs principales préoccupations en termes de "mauvaise gestion de l'ICP".Seuls 6 % se disent satisfaits de la manière dont ils gèrent actuellement les certificats. Les autres apporteraient des changements, notamment en facilitant leur suivi (39 %), en automatisant l'approvisionnement et l'inscription des certificats (38 %) et en centralisant la visibilité et le contrôle (36 %).Lila Kee, directrice générale de GlobalSign pour les Amériques, a déclaré :Une autre conclusion surprenante de l'étude, menée auprès de plus de 300 professionnels de l'informatique, est que si les trois quarts d'entre eux se sentent capables d'expliquer la différence entre les signatures électroniques et numériques, dans une certaine mesure, les réponses détaillées suggèrent un malentendu important entre les deux types. Par exemple, l'enquête indique que les points les plus délicats pour les professionnels de l'informatique lorsqu'ils pensent à la signature numérique sont la gestion des expirations et des renouvellements de certificats (48 %). Pourtant, lorsqu'ils sont correctement mis en œuvre et automatisés, les certificats expirés ne devraient pas avoir d'impact sur la validation de la signature., ajoute M. Kee.Source : GlobalSign Trouvez-vous ce rapport pertinent ou pas ?Comment sont gérés les certificats au sein de votre entreprise ?