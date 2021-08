En outre, 88 % des personnes interrogées estiment que les organisations et les entités gouvernementales doivent mettre en place de meilleurs systèmes de sécurité des données pour se protéger de l'augmentation des attaques à distance par des tiers.À la suite des récentes attaques très médiatisées, 83 % des personnes interrogées reconnaissent que les systèmes de données des organisations sont devenus plus vulnérables parce qu'elles font de plus en plus appel à des entrepreneurs, des indépendants et d'autres travailleurs tiers., déclare David Pignolet, fondateur et PDG de SecZetta.Les répondants sont moins confiants dans les industries du pétrole, du gaz et des services publics, avec seulement 45 pour cent d'entre eux qui se disent confiants. Les hommes sont légèrement plus susceptibles de se dire confiants que les femmes (48 % contre 43 %).La confiance est légèrement plus grande dans le secteur de la santé, 56 % des personnes interrogées estimant que les fournisseurs de soins de santé et/ou les compagnies d'assurance maladie disposent de l'infrastructure appropriée pour se protéger des conséquences des cyberattaques. Seuls 52 % se sentent confiants dans les secteurs en contact avec les consommateurs (tels que les services financiers et le commerce de détail), les hommes étant légèrement plus confiants que les femmes (55 % contre 48 %).Dans l'ensemble, 78 % des personnes interrogées pensent qu'il est facile pour les cybercriminels de pénétrer dans une organisation, tandis que 73 % pensent que la plupart des organisations n'ont pas de bons contrôles sur les personnes qui ont accès à leurs systèmes informatiques et à leurs données.M. Pignolet explique :Source : SecZetta Que pensez-vous de cette étude ? La trouvez-vous pertinente ?Qu'en est-il en France ? Faites-vous confiance au gouvernement pour protéger vos données ?