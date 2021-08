56 % des principaux incidents de cybersécurité des cinq dernières années sont liés d’une façon ou d’une autre à un problème concernant une application web.



Réagir à ces incidents a coûté plus de 7,6 milliards de dollars, soit 42 % de la totalité des pertes financières associées à ces sinistres majeurs.



Les attaques visant des applications web ont également été le principal vecteur d’atteinte à la sécurité des données pendant six des huit dernières années.



L’exploitation d’applications accessibles au public est la technique citée en premier ou second par toutes les sources signalant des tactiques d’attaque initiale à MITRE ATT&CK®, une base accessible dans le monde entier, qui recense des connaissances sur les tactiques et techniques des attaquants à partir de l’observation de cas concrets.



Le délai moyen de découverte des incidents impliquant l’exploitation d’applications web était de 254 jours. Un délai nettement supérieur au délai moyen de 71 jours pour les autres sinistres majeurs étudiés.



57 % des pertes déclarées associées aux grands incidents de sécurité touchant des applications web ces cinq dernières années ont été attribuées à des cybercriminels affiliés à un État. Ces attaques ont causé à elles seules 4,3 milliards de dollars de dommages.



Une nouvelle étude du Cyentia Institute révèle que l'exploitation d'applications web représente aujourd'hui le plus grand risque de cybersécurité auquel les organisations doivent faire face.C'est la conclusion d'un nouveau rapport commandité par F5 Labs et intituléMettant à profit la Cyentia Research Library (bibliothèque de recherche Cyentia) et d'autres ensembles de données, ce rapport est une analyse multisource complète, et vise à la fois la fréquence et l'incidence des exploitations d'applications. L'un des principaux objectifs de la publication du rapport est de promouvoir parmi les acteurs de la cybersécurité une approche transversale de l'analyse, rassemblant des éléments de recherche disparates pour obtenir une vue d'ensemble.Raymond Pompon, directeur du F5 Labs, indique :Wade Baker, associé partenaire et cofondateur du Cyentia Institute, explique :