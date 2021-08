Les ransomwares sont le deuxième incident de sécurité le plus souvent signalé, représentant 22 % des cas rapportés au premier semestre 2021

L'analyse effectuée par CybSafe des incidents signalés à l'Information Commissioner's Office (ICO) du Royaume-Uni montre que les attaques par ransomware représentaient 22 % de tous les incidents de cybersécurité rapportés au premier semestre 2021. Ce chiffre est en hausse par rapport aux 11 % enregistrés au cours du premier semestre de 2020.Le phishing reste en tête, représentant 40 % de tous les cas de cybersécurité signalés à l'ICO, soit une légère baisse par rapport aux 44 % de l'année précédente, mais les ransomwares sont désormais en deuxième position.L'éducation est le secteur le plus durement touché, les ransomwares ayant représenté 32 % des attaques au cours du premier semestre 2021, contre seulement 11 % l'année précédente. De nombreuses écoles s'empressant de passer à l'apprentissage à distance, l'augmentation des attaques a entraîné la perte de travaux de cours, de dossiers financiers et de données de tests COVID-19.Le commerce de détail et l'industrie manufacturière restent également des cibles privilégiées pour les cyberattaques, représentant 20 % de tous les incidents signalés au cours du premier semestre de 2021.Oz Alashe, PDG de CybSafe, déclare :Source : CybSafe