Il s'agit d'une augmentation par rapport à la même période en 2020, où seulement 14 % des logiciels malveillants provenaient de fichiers bureautiques. Au troisième trimestre de l'année dernière, le volume a bondi à 38 % avant de baisser à 34 % au quatrième trimestre 2020 et au premier trimestre 2021.Le malware Emotet se propageait par le biais de documents Word avant d'être démantelé au début de l'année 2021 par les forces de l'ordre mondiales. Ce qui rendait Emotet particulièrement dangereux, c'est qu'il ouvrait la voie à l'installation d'autres logiciels malveillants tels que des voleurs d'informations, des chevaux de Troie et des rançongiciels. Il est clair que le succès d'Emotet a incité d'autres cybercriminels à s'essayer à des techniques d'infection similaires.William Sword, auteur et chercheur en cybersécurité chez Atlas VPN, déclare :Source : Atlas VPN