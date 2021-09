Cependant, les anciennes versions IIS, à partir de la 7.5, ne sont plus prises en charge par Microsoft. Et comme pour d'autres types de logiciels de serveur obsolètes, toutes les anciennes versions de Microsoft IIS présentent de nombreuses failles de sécurité critiques, ce qui en fait une cible attrayante pour les acteurs de la menace.Les chercheurs de CyberNews ont utilisé un moteur de recherche IoT pour rechercher les serveurs web IIS ouverts et non corrigés qui étaient sensibles aux CVE connus. Après avoir éliminé les pots de miel (systèmes leurres utilisés par les équipes de sécurité), ils ont trouvé 2 033 888 serveurs vulnérables. Étant donné que les serveurs qui hébergent des sites web publics doivent être accessibles au public pour fonctionner, ils diffusent également leurs versions IIS obsolètes à la vue de tous.Mantas Sasnauskas, chercheur en sécurité chez CyberNews, explique :La Chine continentale est en tête de la liste des serveurs vulnérables avec 679 941 instances exposées exécutant d'anciennes versions d'IIS. Avec 581 708 serveurs non protégés, les États-Unis arrivent en deuxième position, suivis de Hong Kong avec 203 786 serveurs., explique Andrew Useckas, directeur technique chez ThreatX.Source : CyberNews Que pensez-vous de cette étude de CyberNews ? la trouvez-vous pertinente ?La France est-elle vraiment épargnée de l'utilisation de ces anciens logiciels vulnérables ?