À la suite de cette attaque, le ministère de la justice et du développement constitutionnel a déclaré que les paiements des pensions alimentaires pour enfants sont désormais suspendus jusqu'à ce que les systèmes soient remis en ligne.L'incident s'est produit le 6 septembre et le ministère a activé le plan d'urgence pour de tels événements afin d'assurer la poursuite de certaines activités dans le pays., a déclaré Steve Mahlangu, porte-parole du ministère de la Justice et du Développement constitutionnel.La semaine dernière, M. Mahlangu a déclaré que les séances des tribunaux se poursuivaient après le passage en mode manuel pour l'enregistrement des audiences. Un processus manuel a également été adopté pour la délivrance de divers documents juridiques.Cependant, l'attaque du ransomware a eu un impact sur les paiements mensuels des pensions alimentaires pour enfants, qui ont été retardés jusqu'à ce que les systèmes soient rétablis., a poursuivi Steve Mahlangu.Le département est toujours en train de reprendre ses activités régulières mais il est impossible de dire quand l'activité redeviendra normale.Une partie de cet effort a consisté à mettre en place un nouveau système de messagerie, vers lequel une partie du personnel a déjà migré. Si l'on ajoute à cela le long délai nécessaire à la restauration du réseau, c'est le signe que les pirates n'ont pas été payés.On ignore qui est à l'origine de cette attaque. De nombreux gangs de ransomware volent également des données avant de les crypter, dans le but de forcer la victime à payer la rançon sous la pression d'une fuite publique.M. Mahlangu a indiqué la semaine dernière que les experts informatiques du ministère n'ont trouvé. Jusqu'à présent, l'attaque n'a été revendiquée par aucun des gangs disposant d'un site de fuite de données.Source : Ministère de la justice de l'Afrique du SudQue pensez-vous de cette attaque ?Si la même chose devait se produire en France, quels seraient les impacts ?