Cependant, seuls 32 % déclarent utiliser la 2FA sur toutes les applications lorsqu'il est disponible, ce qui laisse encore une marge de progression.Le SMS (85 %) reste le deuxième facteur le plus utilisé par les répondants ayant une expérience de la 2FA, en légère hausse par rapport à 2019 (72 %). L'email est le deuxième facteur le plus courant (74 pour cent), avec une augmentation notable par rapport à 2019 (57 %).Interrogés sur l'importance de leurs comptes du point de vue de la sécurité, 93 % ont cité les comptes bancaires et seulement 58 % les comptes de messagerie. Cela sous-estime l'importance de l'e-mail, car il s'agit souvent d'une passerelle vers de nombreux autres comptes, ce qui signifie que la compromission d'un compte e-mail peut avoir des conséquences plus graves que celle d'un compte financier.Les auteurs du rapport notent que "le courrier électronique est souvent un mécanisme de récupération pour d'autres comptes, et les banques disposent souvent de mesures de protection pour éviter les pertes financières individuelles dues à un accès non autorisé. Il est possible d'accroître la sécurité en sensibilisant davantage le public à l'importance de la protection des comptes de messagerie."En ce qui concerne les autres tendances en matière de vérification, 32 % des personnes interrogées déclarent utiliser un gestionnaire de mots de passe, et 42 % une authentification biométrique pour au moins certaines applications. Une étude distincte menée par Duo révèle que les deux principales préoccupations des utilisateurs en matière de protection de la vie privée concernant l'authentification biométrique sont la reproduction des données biométriques par des attaquants (42 %) et le manque de confiance lorsqu'il s'agit de confier aux entreprises des informations biométriques personnelles (36 %).Source :Trouvez-vous ce rapport pertinent ou pas ?A votre avis, pour quelles raisons l'utilisation de l'authentification à deux facteurs a-t-elle autant augmenté en 2021 ?Utilisez-vous la 2FA pour toutes vos applications ?Quelles autres options utilisez-vous pour contrôler l'accès à vos comptes ?