Plus de la moitié (56 %) des vulnérabilités et expositions communes (CVE) trouvées ont été classées comme étant de gravité "élevée" ou "critique", conformément aux directives du National Institute of Standards and Technology (NIST). Cela indique que de nombreuses organisations ne donnent pas la priorité à la sécurité de leurs données et négligent les exercices de correction de routine. D'après les analyses d'Imperva, certains CVE n'ont pas été corrigés depuis trois ans ou plus.", déclare Elad Erez, Chief Innovation Officer, Imperva. "."L'analyse régionale révèle des disparités importantes entre les nations, des pays comme la France (84 %), l'Australie (65 %) et Singapour (64 %) ayant une incidence beaucoup plus élevée de bases de données non sécurisées. Cependant, pour des pays comme l'Allemagne et le Mexique, si le nombre de bases de données non sécurisées est relativement faible, celles qui sont vulnérables sont bien au-dessus de la moyenne en ce qui concerne le nombre de vulnérabilités susceptibles d'être exploitées.Le nombre sans précédent de vulnérabilités des bases de données offre aux attaquants un vaste paysage d'opportunités. Une étude distincte réalisée par Imperva Research Labs au début de cette année a révélé que le nombre de violations de données augmente de 30 % par an, tandis que le nombre d'enregistrements compromis augmente en moyenne de 224 %.Pour les bases de données non accessibles au public, les attaquants peuvent utiliser une série d'outils tels que les injections SQL (SQLi) pour exploiter les vulnérabilités des applications web connectées à une base de données. Il s'agit d'une menace constante pour les entreprises, puisque près de 50 % des violations survenues ces dernières années ont pour origine la couche applicative. Par ailleurs, les attaquants peuvent utiliser le phishing et les logiciels malveillants pour prendre pied dans le réseau interne, puis se déplacer latéralement vers la base de données vulnérable.Erez mentionne que l'un des problèmes les plus préoccupants aujourd'hui est qu'il est beaucoup trop facile pour les attaquants d'exploiter des vulnérabilités connues. Une fois qu'une base de données est trouvée avec une vulnérabilité, trouver son code d'exploitation est aussi facile que de chercher dans les moteurs de recherche d'exploitation. Une fois qu'un attaquant est à l'intérieur, il peut effectuer une exfiltration complète des données, mener une attaque par ransomware ou utiliser la base de données comme point d'appui dans le réseau interne pour se déplacer latéralement."Cette recherche est basée sur des analyses de bases de données sur site réelles utilisées par des organisations du monde entier", explique Erez. "C'est ce qui la rend si unique : elle est une représentation proche des vraies réalités commerciales. Il est également important de noter que pendant la réalisation de l'étude, la confidentialité et la sécurité sont restées notre priorité absolue, de sorte que toutes les données ont été collectées de manière anonyme."Compte tenu du nombre stupéfiant de vulnérabilités qui existent dans les bases de données sur site, il n'est pas surprenant que le nombre d'incidents de fuite de données ait augmenté de 15 % sur une moyenne de 12 mois. Une analyse des violations de données depuis 2017 montre qu'une majorité (74%) des données volées lors d'une violation sont des données personnelles, tandis que les identifiants de connexion (15%) et les détails des cartes de crédit (10%) sont également des cibles lucratives.", ajoute Erez. "Source : Imperva Trouvez-vous ce rapport pertinent ou pas ?Que pensez-vous de la situation en France ?