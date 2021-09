Un événement médian de type "événements en cascade" entraîne des dommages financiers 10 fois supérieurs à ceux d'un incident traditionnel impliquant une seule partie, le pire événement de type " incident multipartite " entraînant des dommages 26 fois supérieurs. Il y a aussi une longue traîne : il faut 379 jours pour qu'un événement en chaîne typique ait un impact sur 75 % de ses victimes en aval.La plus grande répercussion de l'étude en termes d'impact organisationnel concerne le fournisseur de cloud computing Blackbaud et touche 550 entreprises.La nature complexe des affaires modernes signifie que la relation interentreprises n'est pas nécessairement directe entre la victime initiale et ceux qui sont pris dans les événements de perte en aval d'une vague. Cela signifie que la relation entre les parties impliquées dans les événements d'ondulation peut être difficile à suivre.En effet, le rapport indique qu'il faut au moins deux ans pour que les événements en chaîne se produisent et qu'il peut s'écouler jusqu'à cinq ans avant qu'ils ne deviennent apparents.Les auteurs du rapport concluent :Source : RiskRecon Que pensez-vous de cette étude ? la trouvez-vous pertinente ?Votre entreprise a-t-elle déjà été la victime d'une attaque multipartite ?