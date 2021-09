Un accès à distance sécurisé et à la demande aux applications et systèmes OT

Une approche de sécurité OT/IT « Zero Trust » pour les réseaux bureautiques et de production

Une productivité et disponibilité renforcées pour les usines grâce à un accès à distance sécurisé





L'alliance des technologies Siemens et Zscaler offrent :Pour s'assurer que le réseau OT n'est pas exposé à un potentiel de menaces accru, Siemens et Zscaler ont développé le concept de « défense OT en profondeur » sécurisé par une architecture Zero Trust. Basé sur le principe de « l'accès au moindre privilège », l'approche Zero Trust n'autorise que l'accès à une application spécifique sur la base de l'identité et du contexte vérifiés de l'utilisateur. En combinaison avec les mécanismes de sécurité OT existants, tels que les pare-feux, cette approche permet de mettre en œuvre un concept d'accès granulaire, tout en répondant aux hautes exigences de disponibilité et de continuité d'activités des usines de production.Ceci est rendu opérationnel par l'installation du connecteur d'applications pour le service d'accès à distance basé sur le cloud, Zscaler Private AccessTM (ZPATM) sous forme de conteneur Docker, dans la plateforme de traitement local Siemens Scalance LPE, créant ainsi une solution d'accès pour les environnements industriels. La gestion centralisée dans la plateforme Cloud Zscaler Zero Trust ExchangeTM et l'utilisation de connexions sortantes facilitent une configuration plus restrictive des règles de pare-feu existantes, et réduisent les coûts d'exploitation pour l'administration et la surveillance. Les systèmes existants peuvent également être facilement mis à niveau avec la solution Zero Trust Exchange.Les réseaux industriels utilisent principalement un concept de protection dans lequel le système est subdivisé en cellules de production distinctes. Chacune de ces cellules est protégée individuellement par des mesures appropriées, telles qu'un pare-feu de protection. Dans les réseaux bureautiques, le concept de Zero Trust gagne progressivement du terrain, tous les participants, utilisateurs et appareils devant d'abord prouver leur identité et leur intégrité avant que la communication avec une ressource cible puisse avoir lieu.Zscaler accélère la transformation numérique pour permettre aux entreprises d'améliorer leur agilité, leur efficacité, leur résilience et leur sécurité. Zscaler Zero Trust Exchange protège contre les cyberattaques et la perte de données en connectant en toute sécurité les utilisateurs et les applications, n'importe où et sur n'importe quel appareil.