Le piratage a eu lieu entre mars et le 20 mai de cette année, selon une copie de la lettre publiée sur le site Web du procureur général de Californie.Des tiers non autorisés ont exploité une faille dans le processus de récupération des comptes par SMS de la société pour accéder aux comptes, et transférer des fonds vers des portefeuilles de crypto-monnaies non associés à Coinbase, a indiqué la société.", a déclaré un porte-parole de Coinbase.Les pirates devaient connaître les adresses électroniques, les mots de passe et les numéros de téléphone liés aux comptes Coinbase concernés, et avoir accès à des courriels personnels, a indiqué la société.Coinbase a déclaré qu'il n'y avait aucune preuve suggérant que les informations avaient été obtenues auprès de la société.Source : Coinbase Qu'en pensez-vous ?Pensez-vous que la source de cette attaque pourrait être interne ?