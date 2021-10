L'administration Biden a élevé la réponse à la cybersécurité aux plus hauts niveaux de l'administration suite à une série d'attaques cette année qui ont menacé de déstabiliser les approvisionnements énergétiques et alimentaires des États-Unis.Le producteur de viande JBS SA a payé 11 millions de dollars pour mettre fin à une attaque de ses systèmes qui a interrompu la production et qui était censée provenir d'un groupe criminel ayant des liens avec la Russie.Colonial Pipeline a versé près de 5 millions de dollars à une bande de pirates informatiques apparemment basée en Europe de l'Est pour récupérer ses accès, dont une partie a été récupérée par la suite par les forces de l'ordre américaines.Les deux entreprises ont payé les rançons en bitcoins.Les logiciels de rançon fonctionnent en cryptant les données des victimes. En général, les pirates offrent à la victime une clé en échange de paiements en crypto-monnaies qui peuvent atteindre des centaines de milliers, voire des millions de dollars.L'administration Biden espère que son nouveau groupe informel, baptisé "Counter-Ransomware Initiative" (initiative de lutte contre les rançongiciels), renforcera son action diplomatique, qui comprend des discussions directes avec la Russie, l'OTAN et les pays riches du Groupe des Sept (G7).Elle se concentre de plus en plus sur le blocage de ce qu'elle appelle les "cyberactivités malveillantes" de la Chine, accusations que Pékin a démenties.Il n'a pas été immédiatement précisé quels pays participeraient à la réunion ni quand elle aurait lieu exactement.Un responsable de la Maison Blanche a déclaré qu'ils étaient particulièrement désireux de s'attaquer à "l'utilisation abusive de la monnaie virtuelle pour blanchir les paiements de rançon" et qu'ils avaient l'intention "d'enquêter et de poursuivre les criminels du ransomware", dont beaucoup sont anonymes et attaquent des institutions dans d'autres pays.Source : Président Joe BidenQue pensez-vous de cette initiative de Joe Biden ?