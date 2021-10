Prise en charge multiprotocole FIDO2/WebAuthn, FIDO U2F, Carte à puce (SmartCard) et OTP



Authentification sécurisée sans mot de passe avec les protocoles carte à puce ou FIDO2/WebAuthn



Compatible avec Microsoft Windows, macOS, Android et Linux, ainsi que les principaux navigateurs



Choix parmi six facteurs de forme qui permettent aux utilisateurs de se connecter via USB-A, USB-C, NFC et Lightning

Mattias Danielsson, chief operating officer chez Yubico, déclare : «. »Yubico fournit une authentification matérielle fiable et solide aux entreprises des secteurs de la technologie, de la finance, de la vente au détail, des institutions gouvernementales et à de nombreux autres secteurs, afin de protéger l’accès des comptes sur les ordinateurs, les réseaux et les services en ligne. La nouvelle série YubiKey 5 CSPN offre une authentification multi-facteurs de pointe pour éliminer les prises de contrôle de comptes, protéger les organisations contre les attaques de phishing et fournir une authentification forte facile à déployer à grande échelle.La série YubiKey 5 CSPN est La première gamme d'authentificateurs multi-protocoles FIDO2/WebAuthn certifiés CSPN.Elle permet d'éliminer les compromissions de compte et facilite le déploiement d'une authentification forte et évolutive.Elle protège par ailleurs les organisations contre l’impact d’attaques de phishing.Yubico établit de nouvelles normes mondiales pour un accès simple et sécurisé aux ordinateurs, serveurs et comptes Internet. Invention principale de la société, la clé YubiKey offre une protection hardware puissante, d’un simple toucher, sur un nombre illimité de systèmes informatiques et de services en ligne. Le module de sécurité matérielle de Yubico, YubiHSM, protège les données sensibles contenues dans les serveurs.Source : Yubico Qu'en pensez-vous ?