Kape Technologies tenterait de s'imposer sur le marché des VPN





Kape s'offre une collection de sites d'évaluation des VPN





Kape Technologies (ou tout simplement Kape) est une entreprise d'origine britannique qui se décrit comme un "fournisseur mondial de solutions de confidentialité et de sécurité". Elle est détenue par le milliardaire israélien Teddy Sagi (fondateur de Playtech et propriétaire du Camden Market de Londres). Au cours de ces trois dernières années, Kape a acquis des fournisseurs de VPN haut de gamme et renforcé sa réputation en tant que marque de sécurité, mais l'accueil n'a pas été totalement positif. Ce scepticisme vient du fait que Kape a ses racines dans le programme publicitaire Crossrider, très décrié. C'est ce qui l'a poussé à changer de nom.En effet, avant 2018, Kape Technologies s'appelait Crossrider et serait considérée comme un acteur célèbre dans le secteur des logiciels malveillants et publicitaires. Il existe encore sur le net de nombreux rapports sur les supposés malwares et adwares de Crossrider infectant divers appareils. Selon un article du site Malwarebytes sur le sujet, Crossrider offrait à ses clients une méthode hautement configurable pour monétiser leurs logiciels. La méthode la plus courante pour infecter les utilisateurs finaux consistait à utiliser des paquets de logiciels. Le média rapporte que les installateurs avaient généralement recours au détournement de navigateur.Les navigateurs ciblés étaient Internet Explorer, Firefox, Chrome et parfois Opera. Crossrider ne ciblait pas seulement les machines Windows, mais aussi les Macs. Bien que tous les liens avec Crossrider soient maintenant censés avoir été complètement effacés, de nombreux utilisateurs pensent que d’anciens créateurs de logiciels publicitaires n'ont pas leur place dans le monde de la cybersécurité. Cependant, Kape s'est lancé dans une frénésie d'achats de VPN depuis 2017. La première grande acquisition de VPN de Crossrider a eu lieu en mars 2017, lorsqu'il a acheté CyberGhost pour un montant total d'environ 10 millions de dollars.À un moment donné en 2018, Crossrider a décidé de changer son nom en "Kape Technologies" dans le cadre d'un effort de rebranding. Ido Erlichman, le PDG de Kape, a admis dans une déclaration que le changement de nom était une tentative de distancer Kape des "activités passées" controversées : « La décision de renommer la société est due à la forte association avec les activités passées de l'entreprise ainsi qu'à la nécessité d'améliorer l'image de marque de l'entreprise auprès de ces clients ». CyberGhost a également admis que Crossrider était une société "ad tech" qui faisait exactement le "contraire" de ce que fait CyberGhost.Après cet épisode, Kape a ensuite procédé en 2018 à l'achat de Zenmate VPN, basé en Allemagne, pour environ 5 millions de dollars. L'acquisition suivante a eu lieu en 2019 lorsque Kape a acheté Private Internet Access (PIA) pour pas moins de 127 millions de dollars en espèces et en actions. À l'époque, PIA était un acteur majeur de l'industrie des VPN avec une base d'utilisateurs substantielle. Mais les acquisitions n'étaient pas terminées. La dernière acquisition majeure de VPN de Kape date du mois de septembre 2021. Kape, qui se considère maintenant comme un acteur important de la cybersécurité, a acquis ExpressVPN pour près d'un milliard de dollars.C'est de loin la plus grande acquisition de VPN à ce jour et un ajout majeur au portefeuille de Kape. Mais les utilisateurs d'ExpressVPN semblent largement contrariés par la nouvelle. Pour tenter de les rassurer, Kape et ExpressVPN ont fait des déclarations dans lesquelles ils affirment avoir tous deux fait des efforts pour s'assurer que tous les VPN sous le drapeau de Kape ont conservé leur autonomie opérationnelle et technique. Selon un récent examen des VPN PIA et CyberGhost, les deux fournisseurs semblent avoir maintenu des politiques de confidentialité de qualité et des produits fiables des années après avoir été rachetés.En dehors de services de VPN populaires, Kape a également acheté une collection de sites Web de revue VPN en 2021. La société mère qui possède ces VPN possède maintenant aussi quelques sites Web très en vue qui "passent en revue" et recommandent des VPN aux utilisateurs du monde entier. En mai, Kape a acheté la société Webselenese. Comme Kape, Webselenese opère également depuis Israël et gère les sites Web vpnmentor.com et Wizcase.com. Selon les données issues de l'outil d'analyse de trafic Ahrefs en septembre, collectivement, ces deux sites Web auraient un trafic de recherche mensuel d'environ 6,1 millions de visiteurs.Après l'acquisition d'ExpressVPN en septembre, la page d'accueil de VPNMentor montrait que trois grands services VPN de Kape occupent les 3 premières places du classement des meilleurs VPN pour 2021. Certaines analystes considèrent cela comme une stratégie pour manipuler les consommateurs, ce qui constitue une pratique anticoncurrentielle. Entre temps, l'autre site de Kape, wizcase.com, affichait exactement le même classement dans son top 3. Selon Sven Taylor, qui détient le site d'information sur la cybersécurité RestorePrivacy, il y a quelques mois, VPNMentor et Wizcase avaient tous deux NordVPN et Surfshark dans leur top 3.Mais depuis que Kape a acheté ces sites Web, il y aurait des changements significatifs dans les classements qui donnent toutes les places du top 3 aux sociétés VPN de Kape. « Si le passé est une indication de l'avenir, Kape continuera à étendre ses avoirs dans le secteur de la cybersécurité et des VPN, qui ne cesse de croître. Peut-être que dans un avenir pas si lointain, ce conglomérat de VPN et de sites d'évaluation de VPN sera séparé et potentiellement vendu en tant que société à part entière. En attendant, il y a maintenant des millions d'abonnés VPN qui tombent sous la propriété et le contrôle de Kape », a déclaré Taylor.« Malheureusement, aucun des VPN de Kape que j'ai testés ne s'est distingué par ses performances. La seule exception serait ExpressVPN, mais lui aussi a pris du retard l'année dernière et a perdu quelques places dans notre classement, qui sera bientôt mis à jour pour refléter ces développements et les derniers tests. Espérons que cette tendance à la consolidation se ralentira, car elle offre à l'utilisateur final moins de choix avec des services VPN indépendants », a-t-il conclu. Alors, qui reste-t-il à acheter ? Un large éventail de VPN et de sites liés aux VPN ont été rachetés ces dernières années, et beaucoup l'ont été par deux sociétés seulement.Kape est maintenant propriétaire d'ExpressVPN, des VPN mentionnés plus haut, et des sites d'évaluation des VPN VPNMentor et Wizcase. Une autre société, J2Global, possède IPVanish, StrongVPN, BufferedVPN, etc., ainsi que PC Mag. Quelques fournisseurs, notamment le grand nom NordVPN, restent indépendants, mais selon les experts, comme la soif de VPN augmente et que des milliards de dollars sont mis sur la table, il ne serait pas surprenant d'entendre parler d'autres acquisitions dans un avenir proche.Source : Sven Taylor Quel est votre avis sur le sujet ?Que pensez-vous des acquisitions de VPN par Kape ?Que pensez de la frénésie d'acquisitions dans le milieu des VPN ?Les utilisateurs doivent-ils se méfier du service fourni par les VPN de Kape ?Pensez-vous que Kape ait tourné totalement le dos à son passé de fournisseurs de logiciels malveillants ?