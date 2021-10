Un quart des entreprises interrogées déclarent qu'en moyenne, une seule attaque de bot coûte à leur organisation 500 000 dollars ou plus, et 44 % d'entre elles déclarent qu'elle leur coûte 250 000 dollars ou plus. 45 % des répondants affirment que les attaques de bots entraînent une augmentation des temps d'arrêt des sites Web de leur entreprise, et environ un tiers d'entre eux affirment que ces attaques entraînent des dommages à la marque ou à la réputation, une réduction des conversions en ligne et des fuites de données plus fréquentes.", explique Sam Crowther, PDG et fondateur de Kasada. "."Les bots deviennent de plus en plus sophistiqués et difficiles à détecter pour les outils de sécurité, et seuls 31 % des répondants sont très confiants dans leur capacité à en détecter de nouveaux. Seuls 15 % indiquent que leur solution de sécurité a conservé son efficacité un an après son déploiement initial. Les types d'attaques de robots les plus difficiles à stopper sont le bourrage d'informations d'identification, la prise de contrôle de comptes, le raclage de sites Web, le déni d'inventaire, la neutralisation du CAPTCHA, le déni de service des applications, la création de faux comptes, le cardage et le craquage.Comme 80 % des équipes dirigeantes ont posé des questions sur les attaques de robots au cours des six derniers mois, les attaques et leurs effets sont devenus une préoccupation du niveau C. En conséquence, la majorité des entreprises (63 %) prévoient d'augmenter leurs dépenses en matière de prévention des bots au cours de l'année prochaine.Source : Kasada Que pensez-vous de cette étude ? la trouvez-vous pertinente ?Votre entreprise dispose-t-elle des ressources nécessaires pour lutter efficacement contre les attaques de bots ?Avez-vous déjà subi une attaque notable de bots ? quel a été l'ampleur des dégâts ?